Alicia Casamiquela disparó contra las Lobas: "No sienten la camiseta"

Alicia Casamiquela, histórica entrenadora del vóley, se refirió al presente de la disciplina y lo describió como "muy feo y muy doloroso". La referente histórica de dicho deporte en Gimnasia hizo énfasis en las jugadoras actuales y señaló que: "no sienten la camiseta".

En ese marco, en una entrevista radial brindada al medio partidario Letra G, explicó: "La entrenadora Alicia Huerta no tiene nada que ver en este problema y tampoco los dirigentes. En la gestión anterior pusieron a personas que nada tiene que ver con Gimnasia y trajeron a jugadoras de la selección juvenil , que tuvieron un buen paso con un entrenador que ya no está y luego con una entrenadora que no tenía la capacidad".

Ante ello, explicó: "A partir de esa situación las que planeaban los partidos eran las jugadoras, que en su mayoría son menores salvo el caso de dos que son mayores, y ninguna es de Gimnasia. Trajeron una juventud que se creen que saben todo y mucho más, además la entrenadora que estaba presente jamás trajo a una jugadora de Gimnasia. Nosotros en toda la historia del Club trabajamos con las jugadoras que son surgidas en el Club".

"No le llevan el apunte, no sienten la camiseta y en este momento piensan en irse de Gimnasia. Son unas insolentes", sentenció Alicia. “La situación la tiene que resolver el Club, no la entrenadora. Y es el momento de resolver esto en serio y ahora. Hay jugadoras que están hablando con otros clubes para no jugar la Liga Nacional”, aseguró Casamiquela, y también agregó: “Si yo fuese dirigente, ya les habría dicho ‘chicas, ahí tienen la puerta´”.

Además, Casamiquela enfatizó: "Cuando una jugadora representa a un club, tiene que defender la camiseta a ultranza, y eso hoy no se da". Asimismo, reflexionó: "¿Para qué están las divisiones menores? Para tenerlas siempre en consideración. Pero en Gimnasia no juegan. Acá es todo extranjero. Está muy fea la situación y es muy dolorosa".