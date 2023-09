Una protesta podría evitar que funcione el Mercado

Podría faltar mercadería fresca hoy en las verdulerías de la Ciudad ante una protesta que amenazaban llevar a cabo anoche los productores de la Región, quienes anunciaron que no descargarían cajones en protesta por el precio que pagan por la descarga de productos.

Según informaron fuentes cercanas a los productores de la región, los productores locales estarían pagando un 160 por ciento más caro el derecho a descarga de mercadería en relación a otros mercados de similar envergadura.

En ese contexto explicaron que “un bulto en otro mercado te cobran de 60 a 90 pesos y por el mismo bulto en este mercado de La Plata lo pagan 165 pesos.

En ese contexto pidieron una audiencia con el intendente de la Ciudad para establecer nuevos costos y disminuir las diferencias de costos para bajar los bultos en el mercado local.

De no producirse una medida que cambie el rumbo de la protesta, hoy no habría mercadería fresca en las verdulerías de la Ciudad, ya que el mercado local no tendría modo de funcionar en la madrugada de hoy.