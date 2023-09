Inflación, devaluación y el temor a lo que puede venir

eleconomista.com.ar

Lo que dominó el miércoles a los mercados de aquí, allá y todas partes fue la aparición de los índices de inflación tanto en Estados Unidos como en Argentina, y se dio exactamente lo que se esperaba: tendencia alcista, un poco más sostenida en la economía norteamericana y un salto más alto en 32 años en nuestro país.

Esto plantea dos cosas: tasas altas durante más tiempo en la Fed y la chance de que Sergio Massa quede fuera de la cancha. Con eso como patrón, las bolsas internacionales reaccionaron mixtas, y a nivel local subió todo, o sea se hundió el peso: creció el dólar, subieron los bonos y las accione.

Comenzando por el exterior, la inflación en EE UU sorprendió al subir más de lo previsto: el IPC fue del 0,6% en agosto (contra 0,2% del dato anterior) y 3,7% en los últimos doce meses (contra 3,2% del dato anterior). A partir de esta resistencia a que la economía se tranquilice, el próximo miércoles la Fed anunciará lo que hará este mes. Según Bloomberg, hay 52% de posibilidades a que vuelva a elevar su tasa basa en 25 puntos básicos, para colocarla en 5,75% anual, quizás no este mes, pero probablemente si antes de fin de año. Y garantiza que la tasa del dinero del Banco Central de EE UU se mantendrá alta durante más tiempo, un mal indicador para todas las posiciones de riesgo.

Pero el dato de inflación que hizo temblar fue el local. Según el Indec el mes pasado hubo una inflación mensual del 12,4%, la variación más alta desde 1991 (32 años), por lo cual se acumula nada menos que 80,2% en ocho meses de este año y 124,4% en los últimos doce meses. Y, para peor, el rubro de mayor crecimiento fue Alimentos y Bebidas con un salto del 15,6% y medicamentos con 15,3%, poniendo a la población contra la pared.

“Economistas advierten que el dato de inflación es muy grave, porque la suba es mayor en comercios de cercanía”

Y lo que más atemoriza es que economistas de todas las orientaciones advierten que el dato de inflación es muy grave, porque la suba es mayor en comercios de cercanía, por lo que habrá más pobres y más indigentes. Desde el Centro de Almaceneros, que no reciben precios cuidados, indican que la suba de precios punta a punta en agosto fue en algunos productos del 30% y que con eso ya se comió por completo la devaluación que aplicó Massa ni bien se votó en las PASO. Y los especialistas advierten que después del 22 de octubre viene más de lo mismo.

¿Por qué ven una devaluación inmediatamente después de que resuelva la disputa presidencial? Massa acordó con el FMI que tomaría una sucesión de medidas si le liberaban los US$ 7.500 millones en DEG, cosa que sí sucedió, pero el ministro candidato no cumplió con nada de lo prometido. Y ya hubo un fuerte pedido de EE. UU. al FMI, diciéndole que “debe estar dispuesto a retirar su financiación si un país no toma las medidas necesarias”.

Detrás de esto, y conocido el dato del Indec, Massa no nombró ni a Macri, ni a la guerra, ni a la pandemia, ni a la sequía; culpó de la inflación directamente “al FMI que nos obliga a tener esta política económica”, como si él mismo no fue el que la firmó para no quedar en default con el organismo y perder todo el financiamiento de todos los organismos internacionales.

En respuesta a estos sucesos, el economista Camilo Tiscornia de C&T dijo que Massa procurará seguir anclando el tipo de cambio hasta que se vote, para ver si el IPC de setiembre es menor, pero por como vienen las cosas de arrastre el índice de septiembre (que se conocerá muy poco antes de que se vote) también tendrá dos dígitos.

Y Fernando Savore (de la Cámara de Almaceneros) simplificó lo que pasa con un dato contundente: “antes de las PASO se compraba un paquete de yerba y un paquete de fideos con un billete de mil, hoy se necesitan dos billetes de mil para comprar exactamente lo mismo”.