Elecciones 2023.- Vidal cruzó a Milei: "Los argentinos no necesitan un líder que grite, maltrate o insulte"

A cinco semanas de las Elecciones 2023 la campaña ya entró en modo relanzamiento y la estrategia de los candidatos -y fuerzas políticas- van tomando temperatura.

Uno de los casos es el de María Eugenia Vidal, que tomó más protagonismo en Juntos, principalmente en territorio bonaerense. Este viernes estuvo en La Plata (ver más abajo) compartiendo actividades con Julio Garro y antes brindó una entrevista en EL DIA.

"Inflación e inseguridad es lo primero que me reclaman", dijo al recordar el cara a cara con comerciantes platenses. "No hay angustia mayor para un comerciante que no saber a qué precio van a poder reponer al precio que vendieron. Esto le pasa a todos. Y todos lo sufrimos como ciudadanos, esto es imparable y estamos cerca de una hiperinflación", sostuvo.

Y enseguida responsabilizó al ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. "El gobierno no tiene un plan para frenarla sino que la alimenta emitiendo plata que no tiene para repartir entre la gente (en referencia a la batería de medidas económicas que anunció Massa). Hubo una decisión política de mantener la inflación y en la desesperación por mantener el poder no les importa el problema".

EL DAÑO DE LA INTERNA Y RELANZAMIENTO DE CAMPAÑA

Como se dijo en reiteradas notas de análisis y hasta reconocido por los propios protagonistas, la "fuga" de votos que padeció Juntos en manos de Javier Milei derivó en cuestionamientos interno y replanteos para la campaña. "Haber tenido una competencia interna y de manera competitiva, nos puso en una tensión que el resto (de las fuerzas políticas no tenía)", reconoció y afirmó que "hoy eso está ordenado y zanjado, y los argentinos eligieron a Patricia (Bullrich) como principal candidata".

En cuanto a su rol en la campaña con fuerte eje en la Provincia, dijo que "la única manera de estar bien con la gente es recorriendo y es algo que hago hace dos años".

Sobre la cuestión economía y el desembarco de Carlos Melconian a Juntos, la diputada dijo que "está bien que haya un referente claro, que viene trabajando hace dos años y medio en un plan económico. No es algo de 40 días".

CRITICAS A MILEI

El destinatario -además de Massa- de los dardos que disparó la ex gobernadora estuvieron dirigidos al candidato a presidente Javier Milei. "He manifestado una preocupación. Una cosa es enojo por defender una idea y otra la falta de respeto. Y esto no vale solo para la política sino para la vida, y esta es una Argentina doliente, rota, donde lso ciudadanos sufren muchas cosas".

Y le tiró con munición gruesa al libertario: "Los argentinos no necesitan un líder que no grite, un líder que maltrate o que insulte. Se necesita una líder, en este caso a Patricia Bullrich, que tenga experiencia, temple y coraje para resolver los problemas. A ella la vi las peleas más difíciles sin levantar la voz o insultar a nadie. No hace falta gritar para solucionar los problemas".

RECORRIDA EN LA PLATA

Vidal y Garro encabezaron una agenda de trabajo con eje en la producción local, conversaron con vecinos y comerciantes. “En octubre los platenses van a elegir si quieren volver al pasado o seguir por el camino que empezamos en 2015”.

“Los ciudadanos se cansaron de un sistema perverso que nos acorraló y nos mintió desde hace más de 40 años”, enfatizó Garro. El itinerario del intendente y la diputada incluyó la visita a una fábrica de ladrillos con más de 110 años de historia, a una panadería y un polirrubro de la localidad de Lisandro Olmos, y a la estación de servicio de Ruta 36, que cuenta con una huerta orgánica declarada de interés municipal y planea instalar 60 paneles solares.