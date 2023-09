¡Lo confesó! L-Gante aseguró que tuvo una relación con una famosa antes de entrar en prisión: "Fue con ella"

El cantante de "Cumbia 420", L-Gante, de a poco vuelve a retomar su rutina, tras estar preso durante tres meses en la DDI de Quilmes, debido a que fue denunciado por privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego.

En una entrevista brindada a Vorterix, Elián Valenzuela (así es su nombre original), confesó que tuvo una relación con una mujer muy famosa y de la que siempre se lo vinculó: Wanda Nara.

El periodista le consultó sobre los rumores que se habían instalado sobre ellos y L-Gante no dudó en responder: "Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocione por la fama y estuve a full”, comenzó diciendo el artista sobre la relación que formó con la influencer que es madre de su hija Jamaica.

Acto seguido, L-Gante confesó: “Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, aclaró confirmando que con Nara fueron más que amigos.

Por último, se manifestó ante la consulta de que si la empresaria y modelo, hoy esposa de Mauro Icardi, se comunicó con él mientras estaba detenido: "No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño”.