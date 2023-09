A los 76 años, falleció el cantante estadounidense Jimmy Buffett

El cantautor, escritor y empresario estadounidense Jimmy Buffett, conocido por la canción “Margaritaville” y referente de una suerte de subgénero que él mismo había bautizado como “rock and roll borracho caribeño”, con influencias del country y con narrativas sobre la vida en playas tropicales, falleció este viernes a los 76 años.



“Jimmy falleció en paz la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, sus amigos, su música y sus perros. Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo van a extrañar”, se informó a través de su página web oficial, que no dio detalles de las causas de la muerte.



Nacido el 25 de diciembre de 1946 en Pascagoula, Mississippi, Buffett saltó al estrellato con “Margaritaville” en 1977, que fue una muestra de una discografía dedicada al “rock and roll caribeño”, en las que se relatan historias de escapismo isleño, con relatos de vida y romances en escenarios del Caribe.



Él mismo era un asiduo visitante de la isla de Saint Barts y otras locaciones caribeñas, de donde obtenía inspiración para muchas de sus canciones y para personajes para sus libros.



En sus cinco décadas en la canción, editó más de 50 discos, entre álbumes de estudio, grabaciones en vivo y compilaciones, siempre celebrados por su fiel masa de fanáticos, los “parrotheads”. Algunos de sus temas más famosos son la mencionada “Margaritaville”, “Come Monday”, “Fins”, “Volcano”, “A Pirate Looks at Forty”, “Cheeseburger in Paradise”, “Why Don’t We Get Drunk” y “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”.



Además de su faceta artística, Buffett también fue un empresario exitoso con cadenas de restaurantes, complejos turísticos, marcas de ropa y bebidas alcohólicas, y llegó a tener una fortuna valuada en más de 1.000 millones de dólares.