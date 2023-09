Reapareció Raquel Mancini: habló de Lotocki y confesó su situación económica

No lo acusó de mala praxis, pero recordemos que Raquel Mancini también pasó por el consultorio de Aníbal Lotocki. Ahora, en medio del escándalo mediático y judicial que atraviesa el médico tras la muerte de Silvina Luna y otras víctimas, la exmodelo señaló: “Me saqué las mamas y me las achiqué, con él, y no tuve ningún problema. Es es lo único que me hice, yo iba al spa de él, me ponía unas botas y un suerito de vitaminas, o sea, nada invasivo".

En este sentido también contó acerca de cómo había llegado a atenderse con el médico: “Sabés que no me acuerdo cómo llegué a él, no recuerdo. Me da pánico por las chicas, la cantidad de casos que están apareciendo, es tremendo, la belleza no va por ahí, pasa por adentro y lo digo yo que a los 35 años me hice una lipoaspiración y también me sacaron en un ascensor, así que imaginate ya no quiero saber nada con todo esto, ahora voy al gym, como sano, toda la vida hice deporte así que por ese lado estoy tranquila”, confesó.

En este marco de situación, reflexionó sobre la muerte de Silvina Luna. “Basta de agredirnos, tengamos un poco de paz. Me conmovió lo de Silvina, lloré, me dio una angustia, una pena, no era amiga pero le tenía cariño, recé mucho por ella y ojalá pueda descansar en paz”.

Seguidamente, contó la experiencia que vivió cuando se sometió a una lipoaspiración. “Cuando me hice la lipo, en realidad había acompañado a una amiga a hacerse las lolas, y yo habia vuelto de Miami, me había comprado un vestido y el médico me dijo ‘te la haga en dos minutos’ y todo lo que pasó después hace ya 25 años, que cada vez que hablan de cirugías me enchufan a mí, porque la verdad vos me ves a cara lavada no tengo una gota de maquillaje y no tengo una cirugía”, reveló, al tiempo que agregó: “Tenés que caer como caí yo, que me pegué el cagazo de mi vida, estuve en terapia, sufrí como loca y mi familia estuvo muy asustada. Fue hace 25 años y no va eso, no va”.

Finalmente, Raquel hizo referencia a su actual situación económica. “La verdad es que me vine a vivir con mi mamá porque tiene 85 años y tiene un problema de movilidad, yo vivía a 3 cuadras de su casa, se me vencía el contrato y viendo que mi mamá no se podía trasladar dije: ‘Tengo que estar acá'. Lo mismo hice con mi papá, hasta el último día que estuvo con vida yo estuve al lado de él, y lo mismo voy a hacer con mamá, yo estoy agradecida a la familia que tengo puedo hacerlo, tengo obra social y un emprendimiento que está dando sus frutos", reflexionó emocionada.