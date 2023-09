VIDEO. “No lo vi”: el relato de los primeros minutos del drama que terminó con el nene arrollado en Tolosa

Pasan las horas y la conmoción es aún mayor. La trágica muerte de Francisco Bustos, el nene de 7 años que perdió la vida luego de ser atropellado por un camión que manejaba su padre, en circunstancias que todavía se tratan de esclarecer, caló hondo en La Plata y, sobre todo, en su familia y en el Club Gimnasia y Esgrima, donde jugaba como arquero en la categoría 2006. Fanático del “Lobo” como toda su familia, el nene jugaba en la institución prácticamente desde que nació.

“Le arrebataron la vida”, se escuchó decir una y otra vez en la jornada de ayer en las inmediaciones de 527 bis entre 121 y 122, lugar donde ocurrió el fatídico episodio y en donde además continuaban las tareas policiales y periciales para establecer precisiones sobre lo sucedido. Como bien informó EL DIA en su edición anterior, la causa fue clasificada como “homicidio culposo”, y la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12.

Según testimonios recopilados en el lugar por la Comisaría 6°, que intervino en el caso, la secuencia comenzó cuando Alejandro Bustos, de 50 años, descubrió que habían tomado su casa de Tolosa. Bustos, precisamente, había abandonado la casa por un problema con miembros de su familia en torno al terreno, para reubicarse en Punta Lara.

“Al regresar, el papá de Francisco vio que saqueaban el lugar, llevándose muebles y parte del tendido eléctrico”, revelaron testigos. Fue entonces que Bustos pidió a los supuestos usurpadores que se vayan, aunque la respuesta fue con violencia: le arrojaron piedras. Frente a esta situación, según confirmaron fuentes del caso, el hombre buscó escapar a bordo de su camión, momento en el que el niño se cruzó en su camino y fue atropellado por una de las ruedas, mientras intentaba subir al vehículo.

Pese a los múltiples intentos por mantenerlo con vida, el nene murió en el acto producto de la gravedad de las lesiones. “Alejandro se agarró la cabeza y quedó en shock cuando vio que atropelló a su hijo”, dijo a EL DIA el tío del pequeño arrollado. "Cuando se dio cuenta que lo había atropellado automáticamente dijo 'no lo vi', lo repetía una y mil veces", aseguraban ayer en el barrio.

A su vez, con respecto a los vecinos acusados de usurpadores, afirmó que “esta gente anoche se fue”. “Después paró un auto acá y prendieron fuego esa casa donde estaban”, sostuvo indignado.

Desgarrador relato de la madre

Ramona, mamá del nene fallecido, no pudo ocultar su enorme dolor. “Quiero justicia, que vayan presos que no salgan mas a mi hijo nadie me lo devuelve”, sostuvo entre lágrimas afirmando además que su marido y padre del menor quedó en medio de una disputa entre su familia y un grupo de vecinos.

“Lo corrieron con un machete y con un arma. Le salieron porque estaban todos falopeados. mi nene se asusto y corrió por el padre”, contó la mujer, y agregó: “Somos una familia buena. Nunca tenemos problemas con nadie. Se metieron ahí y nosotros nunca les dijimos nada. Nunca les creamos problemas”.

“Quiero justicia. Quiero que esa gente vaya presa y que no salga más. A mi hijo nadie me lo devuelve”, dijo la mujer, quien recordó que ya habían realizado varias denuncias por robo contra los ocupantes de la casa. “La justicia nunca hizo nada y ahora me sacaron a mi hijo. Quiero justicia por mi hijo”, reiteró.