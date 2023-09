El furioso descargo de "La Joaqui" ante la cancelación de sus shows: "Mi salud no les importó"

La cantante de cumbia Joaquinha Lerena De La Riva, mas conocida como "La Joaqui", lanzó un duro mensaje en las últimas horas sobre la denuncia en su contra por "estafas" ante la cancelación de algunos shows.

La artista rompió el silencio y compartió un extenso comunicado en sus redes sociales: "Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia por estafa en mi contra, por supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica (lo que fue de público conocimiento), avisé públicamente porque no iba a hacer, ni cerrar, fechas por ese periodo".

A su vez, en el mismo mensaje aseguró: "Mi salud no les importó y vendieron y compraron shows míos como si yo fuese un objeto de otro. Ignorando mis aclaraciones. Les encanta hacer leña del árbol caído, lo necesitan para existir. Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto 'estafado' a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que solo tiende a dañar mi imagen".

Ante esta situación, la jurado del programa "Got Talent" que se emite por Telefé, manifestó: "Alguien que le avise a estos mamarrachos, que son el claro ejemplo de una persona que no acepta un no por respuesta, que todos los que están subidos al barco de esta actitud maliciosa, son personas que me invitaron previamente a sus actividades, programas, y les dije que no. Que ya vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de que hablar o cuando necesitan movimiento. Si quieren marketing paguen publicidad".

Por último, dejó una frase en el final de su publicación: "Violencia es mentir, no nuestra música. Te apuñalan y actúan como si fueran ellos los que sangran. Todo tiene un límite".