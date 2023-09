Apagones y bronca: sigue el drama de los cortes de luz

Los problemas con el servicio de energía eléctrica se repiten en distintas zonas de la Ciudad y los vecinos están cansados de tener que padecerlos. “Llega un punto en el que lo único que uno quiere es tener luz. Estamos hartos de las explicaciones de Edelap que no sirven para nada o de llamar y que nos atienda una máquina que no da ninguna precisión sobre cuándo va a volver el servicio. Que alguien haga algo y nos garantice que esto no va a seguir pasando”, aseguró un vecino en la zona de 7 y 62, donde anoche continuaban sin luz.

Y frases como estas se repiten casi todos los días, a partir de los problemas que se producen en distintos barrios de la Región.

Por ejemplo, ayer en la zona Norte algunos padecieron con los cortes de luz y otros con la alta tensión en la red en momentos determinados, que puso en riesgo los equipos electrónicos.

Vecinos de 474 y 186 hicieron las mediciones y advirtieron que la alta tensión ponía en riesgo tanto a electrodomésticos como a equipos de iluminación.

“Tengo registro de más de un reclamo semanal por cortes de luz que van desde una hora hasta 6 horas o más”, contaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). “Ya no sabemos más qué hacer”, agregaron y enviaron fotos de la zona en donde se observan “cables con tensión tocando el piso”.

Por otro lado, estuvieron sin luz en viviendas y comercios del camino Belgrano y 409. Si bien fueron “unas horas”, el mismo estuvo dentro de los “cortes programados” que informó la empresa prestataria. “Por más que digan que fue programado, esto es cosa de todos los días”, se quejó una usuaria que se comunicó con este diario.

Asimismo, en horas de la tarde, volvieron a manifestar un nuevo corte de luz que se prolongó por casi una hora. “Todos los días se corta a la mañana y a la tarde”, agregó.

Vecinos de la zona de plaza Rocha enviaron anoche esta foto

Mientras que en La Loma los vecinos reportaron que estuvieron sin servicio a la mañana, específicamente en la cuadra de 20 y 49. “Estalló el transformador y estamos sin luz todas las torres del barrio. También Tránsito se quedó sin energía eléctrica”, indicaron. Cerca de las 11:30 la energía eléctrica volvió a los hogares.

Mientras que pasadas las 19, otro apagón afectó a los vecinos que viven en la zona de la Facultad de Artes. “Estamos sin servicio hace como una hora. Ya es el segundo corte en el día”, detalló una vecina de 8 y 62. De igual forma, vecinos que residen en 7 entre 62 y 63 se comunicaron y manifestaron que el apagón persistía después de las 21, al igual que en el cruce de las calles de 6 y 62.

Edelap indicó que en la zona de 474 y 186 se produjo una salida de servicio a las 11 am y el servicio se fue normalizado. En el caso de la zona de 20 y 49 hubo una interrupción de 50 minutos en la mañana y la zona anoche contaba con servicio normal, aseguraron.