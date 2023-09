Estacionamiento en doble fila: falta de organización vial y de educación

El crecimiento del parque automotor en La Plata ya no es una novedad y lo poco eficaz que resulta el transporte público tampoco. A esa combinación se le suma que nuestra ciudad parece ser “la capital del estacionamiento en doble fila”, sobre todo en los alrededores de las escuelas, jardines de infantes y colegios secundarios.

Especialistas indican que esta problemática que entorpece el tránsito, genera embotellamientos y puede causar accidentes tiene al menos dos causas. Por un lado la poca planificación estructural del ordenamiento vial; y por otro, la falta de educación ciudadana, es decir, imprudencia de los vecinos.

Según fuentes comunales, los registros del área de Tránsito del Municipio, el ranking de las infracciones más comunes lo lidera el Estacionamiento prohibido (incluye: estacionar en doble fila y en veredas; en entrada de garaje; en ochava; en paradas de micros; en espacios para personas con movilidad reducida; en paradas de taxis; en sendas peatonales, y por elementos sobresalientes, entre otros).

“En La Plata tenemos un gran problema que somos los platenses. Que la Ciudad tenga el mayor indice de choques en la provincia de Buenos Aires, indica que manejamos mal. Eso es falta de educación sobre cómo conducir”, dijo Pedro Perrotta, presidente de la ONG de seguridad vial Corazones Azules y profesor diplomado en Seguridad Ciudadana.

Para este especialista, nuestra ciudad tiene varios obstáculos para erradicar la doble fila. Uno de los principales es la concentración de establecimientos educativos y oficinas laborales en la zona céntrica, lo que implica que hay pocos espacios para dejar los vehículos.

“En las manzanas donde hay una escuela no debería estacionarse. Sólo tendría que permitirse que paren los colectivos y micros escolares, y que los autos de los padres pasen a dejar y buscar a sus hijos. Además habría que poner inspectores para controlar y sancionar”, analizó Perrotta.

“A la hora de tomar esa decisión pesa más la pérdida de ingresos que el ordenamiento vial”

Sin embargo, el presidente de la ONG opinó que “en La Plata entran unos 10 autos por cuadra, por lo que en una manzana serían como mínimo 40 vehículos que no pagan Estacionamiento Medido y se perdería mucha plata. A la hora de tomar esa decisión pesa más la pérdida de ingresos que el ordenamiento vial”.

“En otras ciudades bonaerenses se invierte en seguridad vial porque a los municipios les sale caro tener accidentes viales donde tienen que pagar la atención de las ambulancias y los médicos ya sea de centros de salud comunales o privados. En La Plata, sólo se gasta en el SAME, porque luego los hospitales a donde se derivan a los heridos son provinciales, entonces no es un gran costo que haya choques con heridos. Por eso no hay una planificación vial y eso incluye que cualquiera estacione en doble fila y no pase nada”, comentó el especialista.

“Hay que educar a la gente y mejorar el sistema de transporte público para que sea más amplio y con mayor frecuencia. El Estado tiene que hacerse cargo de muchas cosas pero la gente también debe ser responsable”, finalizó Perrotta.

Y es que hasta hace unos 15 años lo más habitual era que los chicos fueran a la escuela caminando o en transporte público. Los más pequeños acompañados por algún adulto y los alumnos secundarios solos o con otros compañeros.

Entre el crecimiento del parque automotor, la caída de la calidad del sistema de transporte público, la inseguridad y el crecimiento de la oferta educativa en el Centro, cada vez más padres llevan a los alumnos hasta la puerta de los colegios y como no encuentran (o no buscan) lugar para estacionar, se quedan en doble fila.

Claro que este tipo de estacionamiento prohibido también se da en cuadras donde no hay establecimientos educativos. Eso habla de la mala educación de cada conductor, como mínimo.