La imagen de la Ciudad lastimada por una creciente cantidad de veredas rotas

Hace ya muchos años -muchas y sucesivas administraciones municipales también- que las veredas de la Ciudad se encuentran deterioradas, rotas, con falta de baldosas, con promontorios peligrosos que sólo “autorizan” el paso de personas jóvenes y ágiles. Se conoce que su mantenimiento corresponde a cada uno de los propietarios frentistas, no a la Municipalidad. A la Comuna, en cambio, sí le corresponde intimar a los frentistas a mantener sus veredas en condiciones, pero hace décadas que deja de cumplir con esta obligación.

El resultado de esta dejadez generalizada vendría a señalar que las veredas, entonces, son tierra de nadie. Lo cierto es que muchas de ellas, inclusive las que corresponden a organismos del gobierno municipal, provincial o nacional se encuentran en pésimas condiciones. El ejemplo más ostensible en este último caso podría ser el del edificio del Ministerio de Seguridad, ex Jefatura de Policía, cuyas veredas sobre 3 y las avenidas 51 y 53 podrían servir para realizar carreras con obstáculos.

En las últimas jornadas se patentizó otro de los casos típicos que se traducen en veredas en pésimo estado o intransitables. Fue el denunciado por una vecina que vive en 4 entre 46 y diagonal 77, en cuya vereda la empresa Edelap realizó una obra que, se supone, consistió en realizar reparaciones.

Como suele ser habitual, la obra quedó inconclusa y ocurre que el trabajo se ejecutó a la entrada del garaje de la vivienda, de modo que la familia se quedó sin la posibilidad de ingresar o salir con el auto, ya que el pozo quedó tapado sólo con tablas provisorias: “La hicieron hace quince días...También dificulta el paso de las personas. Llamé varias veces a Edelap, pero no me dan bolilla”, expresó ante cronistas de este diario.

Árboles circundados por peligrosas rejas puntiagudas, estrechamiento de las veredas por la permanente instalación de puestos de venta ambulante, locales que avanzan con mercaderías sobre espacios reservados para los peatones, autos estacionados, muchas de las veredas de la Ciudad exhiben un generoso inventario demostrativo del estado que presentan.

En cuanto a las empresas de servicios, se sabe que suelen actuar sin procurarse los planos de la zona donde van a efectuar reparaciones. De modo que además de dejar inconclusas las obras sobre las veredas, es común que rompan en forma accidental las redes que pertenecen a empresas que prestan otros servicios. Y allí aparecen, por ejemplo, las numerosas pérdidas de agua que las llenan de charcos y de barro.

Las guardias de los hospitales y otras fuentes médicas podrían dar elocuentes testimonios sobre la cantidad de personas que sufren lesiones por el solo hecho de caminar en veredas rotas, algunas de estas, además, bloqueadas en forma completa por las empalizadas que colocan obras en construcción, que obligan a los peatones a transitar peligrosamente por las calles.

Por sus antecedentes históricos y de diseño, la Ciudad merece un celo urbanístico especial, destinado a preservar y a mejorar esos valores que vienen como un legado desde la fundación de La Plata. Las veredas no debieran ser tierra de nadie, sino un bien de todos.

Quienes no cumplen con la obligación de mantener un bien público, quienes no reponen las veredas luego de romperlas, merecerían respuestas más efectivas por parte de las sucesivas administraciones municipales. En cambio, mientras no se actúe, los vecinos reclamarán en vano y la imagen de una ciudad tan bella como La Plata seguirá viéndose cada vez más lastimada.