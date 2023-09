El videojuego que regresó después de 25 años y es furor

“Un relato de compañerismo y traición, sacrificio y supervivencia, y la atracción de un poder absoluto”. Es lo que promete el videojuego “Baldur’s Gate III” en su sinopsis. Y es que 25 años después, esta saga volvió con una tercera entrega que está, literalmente, arrasando. Trajo de vuelta el universo rolero de “Dungeons & Dragons” al mundo “gamer”. Se colocó en el Top 10 de videojuegos con más jugadores de la historia en Steam. Y muchos dicen que competirá por el premio a Juego del Año en los Game Awards. El éxito sigue creciendo.

DEL PAPEL A LA PANTALLA

La saga “Baldur’s Gate” recibe su nombre de una ciudad homónima ubicada en los “Reinos Olvidados” (“Forgotten Realms”), un mundo diseñado por el autor y diseñador de juegos Ed Greenwood para el famoso juego de rol “Dungeons & Dragons” (D&D), creado a su vez por Gary Gygax y Dave Arneson.

De ahí recibe el nombre el primer videojuego de la serie, lanzado en 1998 por BioWare, “Baldur’s Gate”, que estableció las bases de lo que se convertiría en uno de los títulos de RPG más famosos y uno de los precursores del género.

Para iniciar la aventura, el jugador escogía un personaje entre las múltiples razas (como humano o elfo) y clases (profesiones como hechicero o guerrero) para ponerse en la piel de un huérfano criado por un poderoso mago y que, junto a su mejor amiga de la infancia, comenzará una inesperada aventura.

Apoyándose en un sistema de juego basado en las reglas del propio D&D de mesa, “Baldur’s Gate” ofreció a los jugadores un universo mágico y misterioso, lleno de criaturas fantásticas, razas exóticas y varios desafíos. Y es que su enfoque basado en la toma de decisiones significativas y morales por parte del jugador, afectando a la trama, la narrativa desarrollada con varios personajes carismáticos que pueden unirse para formar un equipo de 5, además de escenarios amplios llenos de detalles; han servido inspiración para innumerables títulos posteriores.

A lo largo de los años, la saga “Baldur’s Gate” siguió evolucionando. Su secuela, “Baldur’s Gate II: Shadows of Amn”, también tuvo una muy buena acogida y volvíamos a ponernos en la piel del mismo protagonista.

CASI TRANSMEDIA

“Para mí, fueron una experiencia literalmente gloriosa”, dice Rober, un rolero y jugador de videojuegos veterano, “fue la primera vez que tenía en el ordenador una experiencia tan satisfactoria como las que tenía con mis amigos en las partidas, aunque siguen siendo cosas muy distintas”. Y es que con “Baldur’s Gate”, los roleros de “Dungeons & Dragons” encontraron por fin un videojuego con el que realmente sentían que estaban viviendo una aventura como las de mesa, pero en el ordenador.

Además, estos videojuegos lograron que muchos “gamers” explorasen también el juego de rol de mesa de D&D. Y el título abrió el camino para otros juegos de la franquicia, como “Neverwinter”.

Desde que la primera entrega de “Baldur’s Gate” vio la luz, han pasado 25 años. Un cuarto de siglo durante el cual, el juego jamás ha caído en el olvido, y tanto el título inicial como la segunda han sido remasterizados.

Pero ahora, los fans de la saga están de suerte: “Baldur’s Gate” ha vuelto. Y lo ha hecho por todo lo alto, con una tercera entrega que también puede tentar a aquellos que nunca llegaron a jugar a los anteriores títulos.

“Baldur’s Gate III” tuvo un acceso anticipado en 2020, en plena pandemia. Pero ahora ha salido a la venta oficialmente en su versión definitiva, y lo ha hecho sacudiendo el mercado y conquistando a los críticos.

CONQUISTANDO PODIOS

Este lanzamiento ocurre apenas unos meses después de que la película “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, tuviese un tímido pero exitoso resultado en taquilla, evidenciando que el rol no solo no pasa de moda, sino que conquista a nuevas generaciones. Sin embargo, lo de “Baldur’s Gate III” no tiene nada de tímido: el nuevo videojuego, desarrollado por Larian Studios, está arrasando en ventas: para mediados de agosto ya había superado los 5 millones de ventas en todo el mundo, según un documento de la embajada belga en China.

Además, en menos de 24 horas se convirtió en el segundo título más jugado en Steam durante su primer día en la plataforma, solo por debajo de Counter-Strike: Global Offensive y por encima de DOTA 2.

Ese primer día contó con 472.136 jugadores simultáneos en la plataforma. Pocos días después, 814.666, entrando en el Top 10 de juegos con más usuarios a la vez y amenazando con superar a Hogwarts Legacy. Todo apunta a que logrará 1 millón de jugadores en línea al mismo tiempo.

Estas cifras corresponden a la versión de ordenador y consola Steam Deck, que es la única disponible por el momento. A ella se sumarán las ventas de la versión para la consola PS5, a la venta en septiembre, y la que en un futuro llegará para las consolas Xbox Series X|S.

Con estos logros, no es de extrañar que la continuidad de la saga parezca casi asegurada: “Queremos hacer más”, dijo Tom Butler, gerente senior de Larian Studio, en entrevista con IGN. Ya lo ven, hay “Baldur’s Gate” y “Dungeons & Dragons” para rato.

