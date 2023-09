Alquileres: la oferta sigue sin fortalecerse

A pesar de que la rentabilidad aumenta en los contratos de alquileres, no termina de consolidarse el crecimiento de la oferta de inmuebles al mercado de renta de propiedades para fines habitacionales en la Ciudad, según distintas fuentes consultadas por este diario.

Diferentes expertos del mercado de alquileres señalaron que la rentabilidad creció hasta superar el 4 por ciento anual, mucho más de lo que ocurría años atrás. Los aumentos en los contratos del sector contribuyen, en parte, a la recuperación de esa rentabilidad.

Según la martillera Mariana Valverde, “entraron propiedades en alquiler, pero sigue siendo poca la oferta. De todos modos hay más que hace un mes”.

Para el martillero Ramón Penayo “hay un reacomodamiento de precios, y la rentabilidad se debe a que no hay mucha oferta. Se mantiene en escasa la oferta de inmuebles. A su vez, los distintos proyectos que se analizan en el Congreso nacional, crearon una incertidumbre terrible”. Para el profesional, “el tratamiento legislativo hasta ahora no dio mucho margen para sumar propiedades. En este contexto, lo más complicado es la inflación y el alquiler es un bien más que no para de subir los precios”, y agregó: “hay que premiar a quien ha construido para alquiler porque tenemos déficit habitacional”.

En tanto, para la martillera Mirta Líbera, “cuando empieza el contrato, parece que mejora la rentabilidad. Cuando pasa un tiempo, 6 meses por ejemplo, ese indicador ya cambia y baja. Por eso tanta inflación presiona mucho sobre el precio inicial, pero al paso del tiempo se desactualiza, y los contratos a 3 años no tienen buena expectativa para los locadores porque con el indice de locación y actualización anual, van quedando muy por debajo de la inflación”.

Para la profesional que es titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA) “hay que sumar la expectativa de que se cambie, y eso paraliza al sector porque esperan las novedades sobre esa decisión legislativa. Actualmente hay poquísimo, casi nada en alquiler habitacional”.

Por su parte, Gisela Agostinelli “hay un poco más de accesibilidad de los propietarios para poner las propiedades en alquiler, ya que se están dando cuenta que la rentabilidad está creciendo y que mantenerlos desocupados genera mucho gasto, por ejemplo con las expensas”. La profesional asegura que espera que “se resuelva pronto lo de la ley de alquileres así tenemos un panorama más certero y eso creo que ayudaría también a fortalecer la oferta de propiedades para alquilar”.

Cabe mencionar que en términos inmobiliarios, la fórmula para obtener la rentabilidad se obtiene entre la incidencia del valor del alquiler anual sobre el precio de compra, según explican en el sector inmobiliario.

También se señaló que “los de dos ambientes son los departamentos que más ganancia dejan en el presente”. Y se estima que “seguirán siendo muy demandados porque hay mucha necesidad y rotación de inquilinos”.