Pablo De Blasis: “Es un partido que todos quieren ganar, vivirlo desde adentro será muy especial”

Pablo De Blasis espera, pero no desespera. Sabe todo lo que Gimnasia se está jugando fecha a fecha y asume este rol impensado, el de suplente con un puñado de minutos en cada partido. Ante Central, aportó calma en los últimos minutos para terminar de congelar el juego y se ilusiona en el que será su primer clásico. El sueño del pibe a la vuelta de su imprtante trayectoria.

“Ganarle a Central nos sirvió para sacarnos de encima un partido que nunca quisimos hacer pero que se dio así ante Huracán. Ahora lo revertimos”, expresó el mediocampista con la tranquilidad de los tres puntos ante los Canallas.

De Blasis analizó la victoria, otra vez dando vuelta el resultado como ante Vélez. “Es un equipo de chicos que vinieron haciendo las cosas muy bien. Creo que vinimos algunos grandes a tratar de aportar todas las cosas que vivimos. En el fútbol se puede empezar ganando, empatando, perdiendo; no es lo mejor comenzar tantos partidos en desventaja como nos viene sucediendo, pero todo está en la cabeza y vamos a tratar de mejorar esa parte para ganar más partidos”, analizó el volante tripero.

Para el número 10 albiazul, “el fútbol argentino es así, no hay partidos fáciles. Obviamente nos gustaría abrir los partidos y liquidarlos lo más rápido posible pero cualquier equipo te puede complicar”. Obviamente, la preocupación por la fragilidad defensiva está latente.

Acerca de la importancia de la llegada de aire fresco con la asunción de Leonardo Madelón, que logró ganar dos de los tres partidos disputados, De Blasis sostuvo que “todas las renovaciones causan buenos efectos y más si empezás con una victoria. Lo que pasó en cancha de Huracán nos dejó muy enojados pero nos sirvió para saber que no podemos jugar más partidos de esa manera, sobre todo con rivales directos porque hicimos levantar a un rival que venía abajo nuestro. Ya nos sirvió de experiencia para trabajar de otra manera”.

De Blasis está lejos de la expectativa inicial, incluso la propia, luego de haber jugado tantos años en Europa y ser un jugador vital en el Cartagena FC. Sin embargo, entiende que el objetivo colectivo está por encima de los pocos minutos que ha tenido hasta ahora. “Cuando se cumplen los objetivos en los equipos es cuando lo grupal está por encima de lo individual, porque es un deporte de equipo y en este caso es un momento para aportar desde donde me toque”, señaló el volante tripero.

“Generalmente los clásicos son partidos muy anímicos, pero siguen valiendo tres puntos en la tabla”

No es un tema que haya tocado con el cuerpo técnico. Tampoco con Sebastián Romero, quien le dio su único partido como titular. “No hablé nada. Jugué mucho el año pasado y me sentí bien, pero tanto Chirola como Leo consideran que tengo que empezar desde afuera y lo acepto. Ingreso desde el lugar que me toque, a veces más atrás o más adelante como contra Rosario Central y hago el trabajo que me piden porque si cada uno empieza a hacer otras cosas, después no salen. Y si siempre hay que poner lo colectivo por encima, ahora todavía más”, expresó.

El domingo tendrá una nueva experiencia: vivir desde adentro el clásico. No le tocó en su primera etapa, primero porque estaba en reserva y luego cuando tuvo continuidad, Gimnasia estaba en la B Nacional. “Nunca jugué un clásico en primera. Si bien es un partido que vale los mismos puntos que todos, por lo que representa para mí y para un montón de compañeros que desde chicos vivimos clásicos de afuera, vivirlo desde adentro será muy especial”, manifestó De Blasis, hincha del club desde la cuna.

“Generalmente son partidos muy anímicos, pero en este caso sabemos que sigue valiendo tres puntos. Vamos a tratar de conseguirlos de cualquier manera y cuando termine el juego nos vamos a dar cuenta que cada partido suma para la tabla anual. Obviamente que si ganamos se festejará porque son partidos especiales que todo el mundo quiere ganar pero hay que pensar en que quedan muchos encuentros importantes”, agregó De Blasis, atento a lo que viene en el fixture.

Justamente, con los números en la cabeza, De Blasis resaltó la necesidad de ganar: “Siempre que ganemos las cuentas dan bárbaro. Cuando perdés no da ninguna cuenta y te lamentás “uh, si hubiésemos ganado”. Ahora ganamos, le metimos presión a los demás pero lo que más tranquilo nos deja es que el camino es este. Así vamos a conseguir muchos más puntos”.