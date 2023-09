Así actuó “la banda de los topos”: pozo, doble asalto y terror en un barrio privado de La Plata

Casi diez días después del millonario escruche cometido en el barrio privado Miralagos, en donde un grupo de delincuentes, aparentemente con “información previa”, se llevó una fortuna en materiales de construcción, durante las últimas horas nuevamente un country se convirtió en blanco de la delincuencia.

Esta vez se trató de un “2x1”, ya que la insaciable sed de robo llevó a un clan delictivo a asaltar dos viviendas del recinto “Fincas de Duggan”, ubicado en 90 y 137. En base a lo informado por fuentes policiales y judiciales, actuaron al menos cinco ladrones que ingresaron al country pasadas las dos de la madrugada de ayer.

El golpe no solo se caracterizó por la voracidad y violencia con la que procedieron los intrusos, maniatando, amenazando e incluso golpeando a sus víctimas, sino que además por la creatividad a la que debieron apelar para evitar entrar en contacto con un cerco electrificado. Para ello ingresaron al predio luego de cavar un pozo por debajo de la estructura metálica.

Para los investigadores, esta acción deja al descubierto varios indicios. Primero, quienes actuaron contaban con información previa del lugar. Segundo, hubo un alto grado de planificación, ya que en la diagramación del golpe se debieron combinar distintas variables como el horario, el traslado de los integrantes, las armas y las herramientas hasta el flanco menos custodiado del barrio privado, el accionar sincronizado para avanzar hasta las propiedades que asaltaron y la fuga. Todo sin ser descubiertos.

Es por ello que quienes instruyen el caso no dudan en hablar de “profesionales” o cuanto menos “sujetos con varios asaltos de este tipo en su haber”.

Como se indicó, esta banda penetró el sitio alrededor de las 2.30 de la madrugada. Luego, este grupo comando avanzó 700 metros por el predio, por un sector que “está fuera del ámbito de vigilancia del servicio de seguridad privada, ya que aún se encuentra deshabitado”.

Las figuras de cinco espectros fuertemente armados y, con el rostro cubierto en medio de la noche, de por sí representaba una escena extraída de una película de terror.

Pero a los individuos no les bastó con proyectar esta imagen de espanto. Fueron más allá y además de brutales amenazas, golpearon a todo aquel que se interpuso en su camino. Incluso a menores.

Una de las víctimas, que prefirió mantener su nombre en reserva, habló y dio detalles del infierno que les tocó vivir.

El hombre, que se había mudado apenas hace un mes por la inseguridad, contó a este diario que “todos los ladrones estaban armados”.

“Nos ataron y me exigían plata. Tengo dos nenes y me amenazaban con que les dispararían si no entregaba mis ahorros”, dijo. Luego de 45 minutos de extremo dramatismo, la familia se resignó y entregó sus ahorros. “La plata era para pagar los muebles de la cocina y para emprolijar el jardín. Era lo poco que nos quedaba después de haber terminado la casa”, indicó.

Y agregó que además del efectivo, del que no fue precisada la cantidad, se llevaron cadenitas de oro y los anillos de casamiento.

EL SEGUNDO ROBO, MÁS VIOLENTO

Luego de esta primera incursión, los autores del golpe se envalentonaron y decidieron subir la apuesta. Fue así que tras abandonar la primera propiedad, “pasaron a la casa de atrás y al propietario lo golpearon”.

Allí vive un hombre con su pareja y un hijo de 3 años, pero en este caso la mujer alcanzó a esconderse en el baño. Siempre en base al relato, ella fue la primera que avisó a la seguridad del barrio que había ladrones en el predio.

“Mientras nos apuntaban a nosotros, se metieron en la casa del fondo. Nos dejaron atados y con uno que nos vigilaba. El resto saltó el alambre y se metió en lo de mi vecino”, aseguró.

“La vigilancia actuó, porque mi vecina se encerró en el baño y les pudo mandar un mensaje. Tardaron 10 minutos en llegar. Por eso los delincuentes escaparon por el mismo lugar cuando vieron las luces de la guardia. Salieron corriendo”, reseñó. El hombre apuntó directamente a los desarrolladores del barrio. Su crítica está fundada en que “desarrollaron el proyecto sin prever la seguridad”.

Para la Policía pudo haber sido “un ataque perfecto”. Es que tras la inspección de los peritos se comprobó que la banda dejó cabos sueltos. Entre ellos varias balas intactas. No se descarta un mensaje mafioso, aunque los pesquisas interpretan el hecho más como “una torpeza”, que podría resultar muy beneficiosa para la investigación.