El mundo político de Gimnasia se agita: Tassi se refirió a los mutuos y dijo que no le gustó la difusión

Mientras aguarda por la llegada de un nuevo clásico platense el domingo por la tarde en UNO, la vida política de Gimnasia escribió un nuevo capítulo de cruces entre al actual dirigencia y aquellos que dejaron el mando tiempo atrás.

Y es que un tema delicado como el de los mutuos, el exvicepresidente de la institución Rául Tassi se mostró muy molesto y algo defraudado por la forma en la que la actual CD dio a conocer al detalle montos y personas involucradas en cuanto a las deudas del club.

Al respecto, en declaraciones radiales brindadas en las últimas horas, el protagonista en cuestión dejó en claro: “Tenemos algo que decir porque había un pacto de confidencia. Nosotros nunca mostramos quién ayudó al club. Siempre fueron socios. Y nos parece que han roto un pacto y que nos exponen a todos. No sólo a mí, a otros los exponen mucho más”, comenzó Tassi.

“No sé si no tomaron conciencia o no se dan cuenta, pero hoy lo que se está viviendo en el país, en la Ciudad en particular y en todos lados, al decir lo que vos vas a percibir desde el club, te deja expuesto. Eso es lo que más me molesta en este momento. Lo digo con todo respeto. Me parece que se equivocaron”, agregó sobre el tema en cuestión.

“Yo no tengo ningún temor porque lo mío está todo clarito y transparente, y no tengo ningún problema. Yo por esa suma no tengo ningún problema. Pero hay otros que tienen otra suma que por ahí los compromete”, agregó. “Una cosa es que vos lo digas en asamblea, que tenés la obligación de decirlo y hablarlo, y está perfecto. Y otra es publicarlo todos los días por los medios, por aquí, por allá. Me parece que no deberían después de haber firmado esto. Sí deberían mostrarlo en un balance. Eso se hace en la asamblea, no en cada paso. La asamblea es para eso, para convalidar lo que hiciste o lo que hiciste mal. Y tenés que rendir cuentas ahí. Pero no es para publicitarlo”, completó.

Más allá de esto, dejó en claro tener una buena relación con Mariano Cowen. “Siempre me llevé bien. Lo he llamado a la mañana y a la tarde nos hemos juntado con él, con Pablito Lamberti. Siempre tuvimos muy buena onda. No sé qué es lo que pasó ahora”. Y en cuanto a la cara documento que presentó, recalcó: “Y si me van a preguntar por mi carta documento, es por una reacción que tuvo un día que estuvimos en el juzgado y no se me permitió presenciar porque no estaba citado. Cosa que él podría haber dicho: ´somos de Gimnasia y tratamos de arreglarlo´”, cerró.