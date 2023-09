Los motivos de una renuncia en el fútbol amateur Pincha y sus posibles alcances

Siguen los movimientos en el fútbol juvenil de Estudiantes. A la polémica salida del jugador Gerónimo Spina y el alejamiento de Diego Valente de la secretaría de fútbol amateur ayer se conoció la decisión de Fernando Kuyumchoglu de confirmar su salida por pedido del vicepresidente albirrojo Juan Sebastián Verón. Lo curioso del caso es que hacía apenas tres meses que había asumido y hasta empezaba a presentar su proyecto en diferentes medios partidarios. ¿Qué pasó? Veamos.

Kuyumchoglu llegó a Estudiantes hace dos meses. La salida de Spina fue la gota que rebasó el vaso. Verón, que tal como informó este medio lleva varios meses alejado del día a día del club, sólo mantiene atención por el fútbol juvenil y poco más: a la semana se informó que Pablo Quatrocchi iba a quedar sólo al mando de la Reserva y que el exSan Lorenzo iba a ser el nuevo coordinador.

Entonces empezó su trabajo y también las primeras resistencias. No le resultó sencillo poder trabajar con sus brazos libres. Con el tiempo se supo que no tuvo le veña de la Brujita sino que fue una decisión exclusiva de la Comisión Directiva. El llamado “núcleo duro del Country” (algunos de los que trabajan en el mundo amateur: la dirección del bachillerato de jugadores, el área de neurociencia, coach y profes varios) pretendía seguir teniendo el poder de determinadas decisiones.

El propio Kuyumchoglu lo confirmó ayer en El Equipo Deportivo, donde anticipó su renuncia. “Tuve unas diferencias con el profesor que estaba a cargo, veníamos con un día a dia con cosas que uno no compartía. Hable con Marcos (Angeleri), con Diego (Ronderos) y con Martín Aiello y les comuniqué que no podía continuar de esta manera, no éramos compatibles con el proyecto que quería llevar a cabo para el club. Ayer me comunicaron que Sebastián (Verón) había dicho que tenía que abandonar el cargo”, declaró.

Fernando Kuyumchoglu

El Profe del que hizo mención es Federico Delluchi, platense, hincha de Estudiantes y con un fuerte vínculo con Verón. Desde hace unos meses, tras salir de San Lorenzo, empezó a trabajar en el Pincha, con fuerte respaldo de la Brujita y del “núcleo duro del Country”.

La convivencia se empezó a tornar insoportable, porque donde en una estructura piramidal es imposible que algunos tengan mayor peso en las decisiones que los de arriba. “Es él o yo” y un “vos sabés lo que tenés que hacer”, dos frases que resumen lo sucedido el último mes en el Country de City Bell, que se terminó ayer con la salida del coordinador que llevaba apenas tres meses en la institución. Sorpresivo por donde se lo mire.

La renuncia de Kuyumchoglu estalló en el peor momento del año: en la previa de un clásico

Por este mismo motivo es que se alejó Diego Valente de la secretaría de fútbol amateur. El dirigente no estuvo de acuerdo con los cambios citados y decidió dar un paso al costado. No presentó la renuncia como dirigente sino que no es más parte de dicha área. Terminará su mandato en el mes de marzo lo mismo que toda la Comisión Directiva. Junto a él hay otros dirigentes que tampoco continuarán en el oficialismo en el caso que no haya elecciones en el mes de marzo.

Claramente este episodio se produjo en un momento inoportuno. Los principales dirigentes miraron al cielo y gritaron “¿por qué ahora?”. A cinco días del clásico y a dos semanas de jugarse la continuidad en la Copa Argentina estalló una bomba que todo el Mundo Estudiantes hubiese preferido dejar que pasase en otro momento.

Federico Delluchi

“Ya está la decisión, fui claro. No quiero que esto genere nada en el club, hay un clásico por delante. Estudiantes es mucho más importante que yo y todo. Está por arriba de todo”, continuó el excoordinador en La Redonda, entrevista en la que resaltó que no hay que prolongar las cosas cuando no se dan. “Hay que saber decir basta y después de tantos años de trabajo no voy a permitir que me digan qué cosas hacer y cómo trabajar”.

“Siendo el director de formativas no me pueden decir cómo tengo que trabajar y qué tengo que hacer, no correspondía. Hablé con los muchachos y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado, ellos me había traído para que yo sea la cabeza. Me pidieron disculpas”, cerró.

Juan Sebastián Verón

Las salidas en el fútbol juvenil albirrojo desnudaron una situación y ratificaron lo publicado por este diario hace un par de semanas: ¿qué hará Juan Sebastián Verón luego de marzo? ¿Seguirá vinculado a Estudiantes o se irá a vivir a Miami como algunos aseguran? ¿Habrá elecciones? Por lo pronto aun a la distancia sigue tomando decisiones fuertes.

ALEJANDRO SAGESSE, SU REEMPLAZANTE

Pocas horas después que Kuyumchoglu confirmara su alejamiento el Club informó a través de sus redes sociales que el reemplazante iba a ser Alejandro Sagesse, hombre de extrema confianza de Verón y del núcleo duro que opera en el Country.

Más allá de ese dato contextual, tiene argumentos como para ocupar ese rol. Fue entrenador en diferentes divisiones menores y actualmente era coordinador del fútbol infantil. El propio Verón lo recomendó para trabajar en AFA cuando las selecciones juveniles tenían a Hermes Desio como cabeza de grupo. Fue, junto al Profe Luis Martín, uno de los que emigró de City Bell a Ezeiza y todavía sigue trabajando al lado de Lionel Scaloni.