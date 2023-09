¡Atentos Pinchas! El requisito obligatorio que deben cumplir los hinchas de Estudiantes para entrar a UNO el domingo

Este domingo desde las 17 horas, Estudiantes recibirá a Gimnasia en el estadio UNO en una nueva edición del clásico platense y para ello, desde el club se informó un requisito que será obligatorio llevar el día del encuentro.

Se trata del Documento Nacional de Identidad (DNI). En un escueto comunicado en redes sociales, las redes del club manifestaron: "Este domingo será OBLIGATORIA la presentación del DNI para ingresar a UNO. El mismo será solicitado junto al QR de la App UNO en todos los puntos de control sobre el perímetro del estadio".

A su vez se conoció que aquellos hinchas que no presenten el DNI, o el número de documento no esté registrado en la base de control de acceso al encuentro, no podrán pasar del primer anillo.

"En los casos en que se detecte la inconsistencia entre DNI y QR, no podrán acceder a las zonas de molinete, y quienes hayan transferido el QR de manera irregular, recibirán sanciones con quitas de puntos", siguió informando Estudiantes.

Por ultimo se aclaró que el canje de entradas es personal e intransferible: "Debemos entender que al hacerlo, se deja sin posibilidad de canjear a socias y socios que por derecho podrían hacerlo.

Importante: aquellos socios que no puedan asistir al partido, tienen plazo hasta este el viernes a las 19 horas para cancelar el canje y devolver la ubicación.