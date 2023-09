¡Alerta Scaloni! Un ex jugador de Estudiantes pidió el cambio y tuvo que ser reemplazado en la liga de España

El defensor argentino Juan Foyth, pidió este sábado el cambio en la igualdad entre su equipo, Villarreal, ante Getafe por 0 a 0 como visitante, en la séptima fecha de LaLiga de España.



El ex futbolista de Estudiantes solicitó salir tras una molestia muscular a los 27 minutos del segundo tiempo y habrá que esperar por los estudios médicos para saber si estará disponible para el seleccionado argentino en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el mes próximo ante Paraguay y Perú, respectivamente.



En cuanto al partido, no tuvo demasiadas situaciones de riesgo y el Getafe, que tuvo en el segundo tiempo al mendocino Fabrizio Angileri (ex Godoy Cruz y River Plate) llegó a los 9 puntos, mientras que Villarreal tiene 8.