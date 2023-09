Un asistente de Diego Maradona, muy duro contra la Brujita Verón: le dijo “soberbio, maleducado y traidor”

Una de las grandes polémicas que tuvo el fútbol argentino en los últimos años fue la pelea entre Juan Sebastián Verón y Diego Matradona, dos referentes a nivel mundial y especialmente en nuestra ciudad por razones obvias y conocidas.

Diego y la Brujita fueron compañeros en Boca en 1996 y luego reecnontraron sus caminos en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, con el actul vice de Estudiantes como futbolista y la mega estrella del pasado como entrenador. En esa copa del mundo algo pasó y nunca más recompusieron sus relaciones.

Ahora el que se colgó del problema que tuvieron los mencionados pero nunca hicieron público salvo el día que discutieron en el Olímpico de Roma cuando participaron de un amistoso por la Paz organizado por el Papa Francisco, fue Walter Moreno, ex seguridad de Diego en ese Mundial y otras etapas. Está claro que no tiene la relevancia de los protagonistas no por asomo, pero fue testigo y buscó su minuto de fama en el programa de Youtube del periodista Flavio Azzaro.

En ese envío, muy mediático porcierto, reveló cómo era Verón en la intimidad y explicó por qué luego de que Maradona le haya dado una mano cambió de entender y terminaron peleados.

“Cuando hiciste la intro de tu programa sobre un traidor, ahí tenes uno”, expresó el patovica que conoció un vestuario gracias a Diego pero fue testigo de varias charlas y discusiones.

“Él puso a una persona para que lo apuntale y fue lo peor que pasó. Porque fue un traidor. Era un maleducado y un soberbio, no saludaba”, cuestionó con dureza Walter Moreno a Verón, en diálogo con el programa El Loco y el Cuerdo.

El responsable de preservar su integridad recordó que “Diego lo trajo a la vida otra vez a Verón y lo bancó cuando lo silbaban todos en la cancha de River”. En ese contexto, confirmó además que el conflicto inició cuando el DT lo quitó del equipo titular, en la previa a la eliminación con Alemania. “¿Cómo no lo va a sacar si estaba lesionado? En el partido que jugó nos comimos 3 contras por él. Estaba lento y se había lesionado”, argumentó.

Lo curioso de ese dato es que las estadísticas del citado partido marcan que Verón erró muy pocos pases y que fue uno de los mejores. Pero es cierto que la relación ya no era la mejor y que el arribo de Carlos Tevez pudo ser el motivo de una ruptura que los protagonistas nunca revelaron.

“Soberbio, maleducado y traidor”, fueron los conceptos del patovica sobre la Brujita.