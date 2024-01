Inexcusable suspensión de cirugías programadas en hospitales

La suspensión de operaciones quirúrgicas en cuatro hospitales públicos de nuestra zona –el Alejandro Korn de Melchor Romero; el Sor María Ludovica (Hospital de Niños); el San Roque de Gonnet y el Larrain de Berisso- dispuesta en estas jornadas a partir de una medida de fuerza que cumplen los médicos anestesiólogos de esos centros de salud, reproduce un problema que se planteó en años anteriores y vuelve a dejar al descubierto una situación gravísima, que las autoridades médicas de la Provincia debieran resolver a la brevedad.

La decisión de los profesionales de no prestar servicios alcanza a las cirugías programadas que sean postergables y que no revistan carácter de urgencia, tal como se reiteró ayer. Desde los centros de salud que se fueron sumando a la protesta, los profesionales señalaron que aún no cobraron las prestaciones realizadas a partir de septiembre pasado del año pasado.

Los anestesiólogos del hospital Korn, que se sumaron anteayer a la medida de fuerza, aseguraron que se trata de una acción en reclamo por la falta de cancelación de las prestaciones realizadas desde el mes de octubre 2023.

Los profesionales de dicho hospital indicaron que “teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el cual nos encontramos, lo cual ha generado gran incertidumbre a los usuarios del convenio, nos convocaremos en asamblea permanente por tiempo indeterminado a partir de hoy”.

Días atrás, desde la Sociedad Platense de Anestesiología se había detallado que “pasada la primera semana de enero, aún no hay novedades sobre pagos de las prestaciones facturadas en octubre, correspondientes a lo realizado en septiembre”, lo que genera una situación de “angustia” y crisis “psicosocial y económica” para numerosos profesionales cuyos ingresos son para el sustento básico. Desde hace varias semanas, agregan, “pagan de su bolsillo para ir a cumplimentar con su obligación”, en un contexto “inflacionario complejo”.

Al margen de estos y otros planteos, así como de la postura que pueda sostener el sector oficial, el conflicto genera situaciones muy críticas en los hospitales públicos, con directo perjuicio para pacientes que han obtenido los turnos hace varias semanas o meses para ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, en situaciones que amenazan con prolongarse.

Cabe recordar que hace ya mucho tiempo que el servicio de anestesistas de los hospitales públicos de la Provincia se ve resentido por la falta de profesionales, invocándose como motivo los bajos ingresos que perciben.

Resulta por consiguiente indispensable que se profundicen las negociaciones entre las partes, ya que lo que está ocurriendo ahora -nada menos que en cuatro de los hospitales públicos de nuestra región- demanda en forma inexcusable respuestas inmediatas y eficaces.