El año arrancó “saladito” para las expensas en La Plata: subas de hasta el 35%

El nuevo año arrancó con subas en las expensas de hasta el 35 por ciento y ya se registra una morosidad cercana al 30 por ciento en los casos más extremos, aseguraron en la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata.

Los sueldos de encargadas, las subas en los seguros, los incrementos en los servicios de ascensores, control de la bomba de agua, más las subas en los elementos de limpieza, impulsaron el incremento que ronda entre el 25 y 35 ciento, explicaron los administradores.

Según detallaron las fuentes consultadas llegaron con aumentos las tarifas de los abonos del mantenimiento de la bomba de agua (un 60 por ciento), los ascensores (35 por ciento) y los seguros (100 por ciento).

Uno de los administradores que habló con este diario contó que las pólizas de seguro ya no se hacen anuales, ahora tienen un plazo de dos o tres meses, como plazo muy extenso.

Los materiales y la mano de obra de cualquier reparación subió un 60 por ciento y los propietarios no salen de su asombro ante cada reparación que hay que hacer en espacios comunes, apuntan en la cámara de administradores.

Como publicó este diario, la inseguridad también deja huella en las tesorerías de los consorcios, por los casos cada vez más repetidos de vandalismo que terminan con serios destrozos en porteros y portones, cuya reparación tiene altísimos costos. En algunos consorcios ya piensan incluir un ítem en la expensa para afrontar los daños generados por los episodios de violencia.

También se detalló que un departamento de dos dormitorios en el centro puede tener expensas de entre 48 y 55 mil pesos, mientras que si tienen servicio de seguridad ese monto sube a 90.000 pesos.

En tanto, la morosidad ya llegó al 30 por ciento en los casos más extremos. Fuentes consultadas señalaron que no son pocos los edificios que atraviesan esta situación. A su vez se señaló que en la mayoría de los casos en los que se registra morosidad, ronda el 25 por ciento.

La falta de pago de los consorcistas termina afectando al resto de los vecinos que si afrontan ese pago, porque hasta que se pone al día el moroso el resto del consorcio termina afrontando esos costos, explican en el sector.

Además, si se trata de morosidad crónica, puede derivar en una instancia judicial.

REVISIÓN ÍTEM POR ÍTEM

Distintos especialistas señalan que en los consorcios los administradores ya revisan quirúrgicamente cada ítem para establecer algunos recortes en los rubros que pueda resultar posible.

En algunos casos analizan suprimir la vigilancia y reemplazarlo por cámaras y otros han llegado a stockearse en insumos de limpieza, un rubro que ha tenido fuertes aumentos.

Cada vez hay más edificios en los que no trabaja un encargado y en cambio contratan un servicio de limpieza tercerizado. En esas situaciones, las expensas son significativamente más bajas, pues se trata de una prestación que no se lleva a cabo todos los días o que no requiere de muchas horas del servicio.

Enero, al igual que diciembre, es un mes complicado. La suba del 35 por ciento es significativa si se toma en cuenta que en noviembre fue del 11 por ciento. En diciembre los aumentos en las expensas fueron del 30 por ciento. En ese mes se contó el aguinaldo y subas de los servicios. En este mes de enero no hay aguinaldo por pagar, pero sufrieron incrementos muy elevados los distintos rubros que componen la expensa.