Fue goleador del Lobo, se retiró del fútbol y ahora vuelve a jugar a sus 45 años: ¿Quién es?

A tan sólo un par de meses de cumplir sus 46 años, un ex delantero que supo marcar goles importantes con la camiseta de Gimnasia, volvió a jugar al fútbol tras su retiro hace apenas seis años atrás.

Se trata de Alejandro Delorte, aquel jugador que medía 1.99 mts y que tenía una pequeña particularidad para festejar algunos gritos: hacia los movimientos de un mono y ¡hasta le llegaron a tirar bananas!.

En una entrevista con Infobae, el ex tripero confirmó que se puso la camiseta de Pacífico de Cabildo, un equipo que disputa la Liga del Sur, cerca de Bahía Blanca.

"Disfruto mucho haber vuelto a jugar a los 45 años cuando pensé que ya había dejado para siempre, después de haber hecho una carrera tan larga. Me puse la camiseta de Pacífico por dos amigos, Gabriel Dietrich y Esteban Angelini, que son de ese pueblo como yo y están desarrollando su primera experiencia como técnicos".

En esta misma línea, Delorte aseguró: "Qué mejor que poder darles una mano desde adentro y además me hace sentir joven estar con los pibes, que son completamente distintos a como era yo a esa edad. Me gusta estar en el vestuario porque te aggiornás y, como estoy haciendo el curso de técnico, creo que es importante porque me doy cuenta cómo piensan, poniendo mi cabeza en el futuro".

A su vez, el "Flaco", como así lo apodaban, manifestó que el retorno "no fue fácil", ya que pasaron muchos años desde que dejó la actividad profesional. “Cuando le di la noticia a mi familia, la reacción fue normal, porque saben que me encanta jugar al fútbol, disfrutar del vestuario y pisar la cancha en cada partido. Lo que sí me significó una satisfacción es que mis sobrinos, que son chicos, recién ahora me pudieron ver en acción. La idea de regresar daba vueltas, porque siempre que estaba en el pueblo, como tengo muchos amigos en el club, tenía las puertas abiertas para entrenar y ahí te das cuenta de que las ganas se mantienen. Porque uno no deja nunca de ser futbolista, lo va a ser toda la vida y mientras el cuerpo responda, allí trataremos de estar. El retorno no fue fácil, costó un poco después de la inactividad y con los años encima también (risas), pero lo que cuesta se valora. La parte buena es que el cuerpo tiene memoria y jamás sufrí lesiones importantes, porque lo que la adaptación se dio en forma bastante rápida y terminé sintiéndome bárbaro”.

¿QUÉ DIJO DE SU PASO POR EL LOBO?

Alejandro Delorte fue muy importante en aquel equipo que dirigía Pedro Antonio Troglio. Más allá de su cuota goleadora en momentos claves del torneo, también fue una pieza clave para pelear el campeonato mano a mano con Boca hasta el final.

En el Lobo, disputó un total de 18 encuentros, donde marcó 4 goles. Allí compartía plantel con Carlos Fernando Navarro Montoya, Lucas Lobos, Jorge San Esteban, Marcelo Goux, Lucas Licht, Nicolás Cabrera, Gonzalo Vargas, entre otros.

“Fue un cambio enorme, porque La Plata es inmensa y era todo nuevo para mí. En Olimpo era uno de los nenes mimados y de golpe la cosa era completamente distinta, porque llegué a una ciudad con mucho fútbol, donde no hay grises: Es Gimnasia o Estudiantes. Y te lo hace saber el verdulero, el kioskero y los vecinos", resaltó en primera instancia.

"Tuve que aprender muchas cosas a las que no estaba acostumbrado, como el simple hecho de salir a tomar un café después de un partido, pero si habíamos perdido, no estaba bien visto. El cambio también fue a nivel deportivo: pasé de estar peleando por la permanencia a hacerlo por el título. Pedro Troglio armó un equipazo, en el que teníamos dos excelentes referentes como el "Mono" Navarro Montoya y el "Coco" San Esteban", acotó.

Por último, repasó: "Fue un semestre inolvidable, y se nos escapó por nada el campeonato, que todavía seguimos lamentando cuando hablamos con los muchachos, porque fuimos punteros desde la fecha 10 hasta la 18 y allí fue donde Boca nos alcanzó y nos pasó. Pudimos quedar en la historia del club al darle el primer título”.