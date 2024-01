Ocurrencias: Fátima debutó en Olivos

El lunes hubo estreno doble de Milei: en la suite presidencial de Olivos con Fátima y en el Congreso, con la casta. Ella es una experta en mudanzas: de personajes, de escenarios y de roles. Y esta vez debutó a sala vacía. Él, tras una larga estadía en un hotel céntrico, esa noche se metió en la cama con su novia para demostrar que la línea dura también puede funcionar en otros despachos.

Confiado hasta ahora en la rutina aconsejadora de esos perros tan consultados, Milei decidió acogerse a los brazos de su imitadora el mismo día que su enorme ómnibus legal entraba tocando bocina al Congreso.

Cada cual se mueve como puede en esta Argentina azarosa. En plena luna de miel política, ya hay aliados que hacen fuerza para que los intransigentes le hagan cada vez más lugar a los negociadores. Temen que ese ómnibus, que se jactaba de no tener frenos, al final termine chocando.

Hay que reconocer que el Presidente nunca ocultó sus planes y que ganó con holgura prometiendo inmunizarnos de la casta apelando a una vacuna dolorosa. Precisamente fue votado por no ocultar que la motosierra sería la herramienta preferida de una ferretería estatal que promete cortar sin miramientos. Pero de a poco, los más conciliadores y la realidad lo van convenciendo de que el bus libertario, por querer andar tan rápido, puede acabar dejando muchos pasajeros en la banquina.

¿A Fátima también le habrá exigido esa noche Todo o Nada?

Lo de los alquileres libres hizo ruido, pero el Papa lo eclipsó al prohibir el alquiler de vientres

Vida nueva y casa nueva. Por fin el Presidente llegó a Olivos. Según lo anunció, esa Quinta será la verdadera sede de Gobierno de un jefe de Estado que no quiere granaderos sino súper poderes y aliados disciplinados.

El pueblo, mientras tanto, mira con expectativa y temores un verano desorientado que se la pasa enviando alarmas rojizas. Milei no quiere repetir la receta de Macri, que se pasó anunciando brotes verdes y acabó dejando un jardincito con yuyos marchitos. Por eso, no promete flores, al contrario, sólo espinas libertarias. Se jugará -había dicho- a Todo o Nada en medio de un almanaque turbador que pronostica tormentas de variada intensidad.

Había dicho que no iba a poner la reversa en su caja de cambios, aunque está aprendiendo que no se puede conducir un auto que no tenga marcha atrás. Ya retrocedió en la pesca, porque hasta los cornalitos le pedían que transigiera. Después, largó al Congreso un mediomundo que traerá lo que pueda. Lo de los alquileres hizo ruido, pero el Papa Francisco lo eclipsó al prohibir el alquiler de vientres. Por eso lo invitó a visitar un país que necesita milagros para poder doblegar una inflación divina. Lo concreto es que en la noche del lunes, haciéndole un lugarcito al deleite, lejos de Karina y sin perros opinadores a la vista, el jefe de la República le dio una audiencia amorosa a esta artista multifacética, que esa noche se mimetizó como primera dama. ¿A ella también le habrá exigido Todo o Nada? Seguramente se habrá despeinado a gusto en esos aposentos que han escuchado suspiros, confidencias y reproches de muchas parejas mandonas.

Parece -según ella- que la pasaron muy bien (¿hacía falta la aclaración?), aunque nos gusta tanto cuando Fátima finge, que a uno le cuesta creerle. Porque en la arqueología del amor, todos los dibujos son posibles y ninguno es seguro. La showman estrenó un nuevo teatro que, al final, no es tan distinto al que trajina desde hace varios años: en Olivos, como en la calle Corrientes, también las imitaciones, los egos, los aplausos, las sobreactuaciones y, sobre todo, la taquilla, es lo que cuenta.

Cuando una periodista informó sobre la mudanza de los “hijitos” de Milei a Olivos, el propio Presidente salió a explicar que eso es mentira, que aún sus perritos no llegaron porque necesitan una cucha más reforzada para evitar toparse con los mastines que ladran para la casta. Enseguida, el vocero Manuel Adorni, un absolutista retador, desmintió ese trascendido: “Todo lo que no salga de mi boca y no sea real, es mentira”, dijo. Al fin tenemos un oráculo oficial que sólo lanzará verdades.