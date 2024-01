"Mataron y abandonaron a mi padre": tremenda acusación del hijo de Diego Maradona

El pasado 25 de noviembre del año 2023, se cumplieron tres años de la muerte de Diego Armando Maradona, un ícono del fútbol mundial, que tuvo un último paso como DT dentro de la cancha, dirigiendo a Gimnasia.

Lo cierto es que muchas fueron las dudas acerca de la responsabilidad que los médicos que cuidaron al 10, desde mucho antes de que empeore su cuadro de salud.

Y fue el propio Diego Jr, uno de los hijos de Maradona (con Cristiana Sinagra), que se encargó de asegurar que a su padre "lo mataron" y lo "abandonaron".

Fue mediante una entrevista realizada al programa "Verrisimo de Mediaset Italia", donde consultado sobre la muerte de su papá, manifestó: "Hay una investigación abierta. Nosotros -sus hijos- tenemos mucha fe en la justicia de Argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre”.

En esta misma línea, sugirió: "Hice una promesa: hasta el último día de mi vida lucharé por la justicia. No he aceptado del todo su fallecimiento. No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado”.

Por último, entre tantos temas de la charla, explicó qué sintió tras perder a su papá: “La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte”.