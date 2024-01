Gran Hermano 2023: El peor momento de Carla De Stefano

Ahora, la exparticipante recibió las peores noticias desde que salió del afamado reality. Carla De Stefano estuvo apenas un mes adentro de la casa de Gran Hermano y decidió por su propia voluntad abandonarla para reencontrarse con sus hijos.

Pero, si de malos momentos se trata, ahora, la exparticipante de GH reveló que la robaron y desvalijaron su casa: : “Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todos los sillones, los tajearon, me levantaron la madera de los techos, me rompieron los colchones y desarmaron todos los roperos buscando dinero”, detalló de manera sentida.

“Rompieron todo y cuando se fueron agarraron las llaves del auto y me robaron la camioneta”, explicó Carla, mientras también confesó que ella había tenido un presentimiento de que ocurría algo malo cuando estaba adentro del juego.

Además, tal cual lo adelantara este diario, el mencionado no fue el único problema que tuvo. “Además, mi exmarido al verme en la casa y después de que Santiago del Moro me preguntó por la no obligación alimentaria que él ejerce desde hace 6 años con sus tres hijos, mis hijos en común con él, mandó una trabajadora social porque hizo una denuncia en minoridad diciendo que yo había dejado a mis tres hijos abandonados en el hogar”, relató.

Por último y en realidad, esta medida cautelar que le impuso su expareja fue para que ella no lo mencionara con su nombre adentro de la casa más famosa del país. Indignada, Carla explicó cómo fue el proceso. “Fue al Juzgado de Familia N°1 de San Isidro, donde hace 6 años que tengo el juicio y todavía no tengo una sentencia firme por alimentos”, afirmó. “Tengo ‘alimentos provisorios’ por 17 mil pesos por tres chicos desde hace un mes y medio que, encima, no me los paga”, siguió visiblemente molesta. “Lo hizo para jorobar porque entré a Gran Hermano y expuse que hace años que no se hace cargo de los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad”, señaló.