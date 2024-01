"La sociedad de la nieve", nominada a los Premios Oscar 2024: el listado competo

"La sociedad de la nieve” hace historia en los Premios Oscar 2024. Se trata de uno de los éxitos de la plataforma Netflix desde que se estrenó y emocionó a aquellos que no conocían la tragedia de los Andes, en la cual un grupo de sobrevivientes permaneció durante más de 70 días viviendo en la cordillera en una de las situaciones más inhóspitas para el ser humano.

La película dirigida por el español Juan Antonio Bayona llevó a los actores a grabar en un clima helado y hacerlos bajar de peso para darle realismo a los personajes, muchos de los cuales hoy están vivos y ven con emoción "la película más real" sobre la tragedia.

El largometraje consiguió este martes dos nominaciones para los Premios Oscar 2024: Mejor Película de habla no inglesa y Mejor Maquillaje y Peluquería. Por su éxito en otras premiaciones, tiene grandes chances de quedarse con la estatuilla el próximo 10 de marzo cuando se entreguen los galardones más importantes del cine en el Dolby Theatre.

Premios Oscar 2024: todos los nominados

Estos son los nominados en las principales categorías para la 96ª edición de los Premios de la Academia. "Oppenheimer", el drama de Christopher Nolan sobre las tribulaciones del padre de la bomba atómica, está al frente de la contienda por los Óscar con 13 nominaciones. Le siguen la surreal cinta de Yorgos Lanthimos "Pobres criaturas" con 11, en tanto que el drama "Los asesinos de la luna", de Martin Scorsese, llega con diez nominaciones a la noche más esperada de Hollywood.

El listado de las categorías más importantes:

Mejor película: "American Fiction" - "Anatomía de una caída" - "Barbie" - "Maestro" - "Los que se quedan" - "Los asesinos de la luna" - "Oppenheimer" - "Pobres criaturas" - "Zona de interés" - "Vidas pasadas"

Mejor director: Christopher Nolan, "Oppenheimer" - Yorgos Lanthimos, "Pobres criaturas" - Martin Scorsese, "Los asesinos de la luna" - Justine Triet, "Anatomía de una caída" - Jonathan Glazer, "Zona de interés"

Mejor actor: Cillian Murphy, "Oppenheimer" - Bradley Cooper, "Maestro" - Colman Domingo, "Rustin" - Paul Giamatti, "Los que se quedan" - Jeffrey Wright, "American Fiction" - Mejor actriz - - Emma Stone, "Pobres criaturas" - Annette Bening, "Nyad" - Lily Gladstone, "Los asesinos de la luna" - Sandra Huller, "Anatomía de una caída" - Carey Mulligan, "Maestro"

Mejor actor de reparto: Sterling K. Brown, "American Fiction" - Robert Downey Jr., "Oppenheimer" - Robert De Niro, "Los asesinos de la luna" - Ryan Gosling, "Barbie" - Mark Ruffalo, "Pobres criaturas"

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan" - Emily Blunt, "Oppenheimer" - Danielle Brooks, "El color púrpura" - America Ferrera, "Barbie" - Jodie Foster, "Nyad"

Mejor película internacional: "La sociedad de la nieve" (España) - "Yo Capitán" (Italia) - "Zona de interés" (Reino Unido) - "Perfect Days" (Japón) - "Sala de profesores" (Alemania)

Mejor película animada: "El niño y la garza" "Elementos" "Nimona" "Robot Dreams" "Spider-Man: A través del Spider-Verso"

Mejor documental: "Bobi Wine: The People's President" - "La memoria infinita" - "Las cuatro hijas" - "To Kill a Tiger" - "20 Days in Mariupol"

Películas con más nominaciones: "Oppenheimer" (13) - "Pobres criaturas" (11) - "Los asesinos de la luna" (10) - "Barbie" (8) - "Maestro" (7) - "American Fiction" (5) - "Anatomía de una caída" (5) - "Los que se quedan" (5) - "Zona de interés" (5).