El dramático relato del hombre atacado por un pitbull en La Plata: mordeduras en el cuerpo y susto tremendo

El hombre de 44 años que fue mordido por un perro de la raza pitbull en el atardecer del martes, mientras realizaba actividades deportivas en la rambla de 32 y 23, aseguró que en la comisaría no le tomaron la denuncia por lo sucedido y que le solicitaron que localizara al dueño de la mascota. Además, en diálogo con EL DIA, dio su dramático relato de los hechos.

Por el ataque del can, ocurrido en el espacio verde a pasos del Estadio Único, el hombre debió acudir al Hospital Español y a zoonosis, en donde recibió puntos de sutura y "un tratamiento antitetánico severo". "Me aplicaron puntos de sutura, tres en la rodilla y seis en el pecho", dijo luego del feroz ataque canino.

Tras la mordedura y luego de atenderse en el nosocomio, el runner se acercó a la comisaría cuarta de La Loma para radicar la denuncia. En la seccional le respondieron, según consignó, que "los perros no van presos, usted tiene que localizar al dueño del animal". Por ese motivo, por estas horas intentaba ubicar al dueño del can, un chico joven.

En ese sentido, trataban de conseguir filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

"En el hospital me revisaron, me sacaron placa de rodilla, de tórax. Me curaron con puntos en la rodilla y en el pecho". "Este pitbull me causó un daño físico de consideraciones a mi que soy adulto, pero mirá si ataca a un niño lo que podría ocurrir", sostuvo.

Dramático relato y en busca del dueño del perro

Sobre el tremendo momento, recordó que "estaba corriendo con mi novia del lado de 532. Había dos labradores jugando en un tobogán y hacia adelante veo a un chico que estaba jalando de un perro. El perro, en realidad, paseaba al chico. Seguimos corriendo con mi novia y justo el perro le cambia de dirección y viene hacia nosotros que íbamos por el camino de conchilla. Ahí me choca, me muerde, me agarra la rodilla y me tira al piso.

"Mi novia tenía una botella de agua, se la tira y el perro me suelta, pero regresa y me agarra el pecho. Todo el mundo gritando. Mi novia le pegaba con la botella en la cabeza. Y me suelta luego de 30 segundos", aseguró.

"El chico no estaba más. No recuerdo, era joven. Te juro que no se lo deseo a nadie. Si pasaba un nene en bicicleta lo agarraba. Es una locura. En el hospital me tomaron la presión, no era lo normal, seguramente por el susto. Pero hasta te puede matar de un infarto", lamentó.

En medio de la conmoción, la víctima reclamó a los dueños de mascotas grandes "un poco de responsabilidad, un bozal, que no les cuesta nada". "Si lo sacas a pasear tomá los recaudos necesarios", dijo.

A su vez contó que debió acudir a Zoonosis. "Allí me curaron de nuevo, me dieron antitetánica y dos primeras dosis de antirrábica. Me faltan dos dosis más", dijo.

"Buscamos al dueño, no queremos meterlo preso ni que maten al perro. Pero tiene responsabilidad. Al menos que me ayude a pagar todo esto, porque estoy con medicación, cambiando vendas todos los días. No alcancé a ver la cara, el animal es un pitbull marrón", lamentó.