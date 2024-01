A pocos días de dar a luz, la ex Gran Hermano, Daniela Celis sufrió un problema de salud

Un susto. A solo unos días de dar a luz a sus gemelas, Daniela Celis contó el problema de salud que atraviesa en la etapa final de su embarazo: “Arrancamos con el prequirúrgico y una alergia que me quema la piel”, escribió la joven en sus redes. Así, recordemos que, a mediados de octubre del 2023, había contado que atravesaba un embarazo de riesgo: “Cambia todo, cuando a mí me dijeron que estaba embarazada y después cuando me dijeron que era un embarazo riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘click”, comenzó contando Celis con la voz entrecortada.

Así, siguió expresando sus preocupaciones: “Ahí entonces dije: ‘¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien. Hoy en día si tengo que pedir un deseo o miro una estrella pido porque estén bien ellos, no es nada para mí. Yo ya no sueño más con nada, es como que te cambia la mente, y no te importa lo que te digan los demás, no te importan cosas secundarias, no te importa...Solo quiero que estén bien ellos. Verlos, conocerlos. A mí me dijeron que son dos y yo quiero ver dos el día del nacimiento”, expresaba Celis.

Ahora, con 35 semanas de gestación, la influencer se prepara para culminar los cuidados. Con ese objetivo en mente, la exparticipante de la casa más famosa del país abandonó su rol de panelista en La noche de los ex, el ciclo que transmite Telefé los viernes con jugadores de ediciones anteriores para repasar lo que sucedió en la semana dentro del reality. Por esa razón, al ver su story en la clínica, sus fanáticos se preocuparon. Sin embargo, al cabo de unos minutos, fue la propia Daniela quien calmó las aguas.

Con la foto de unas pastillas en sus manos, Celis informó a sus seguidores: “Todo en orden, una pastilla rosa y a seguir”.

Así, junto a Thiago Medina esperan con emoción la llegada de las gemelas, quienes ya tienen su lugar totalmente decorado en su casa. La pareja de exparticipantes de Gran Hermano compartieron imágenes del espacio diseñado para sus bebés, enfatizando que, con el crecimiento de las niñas, descubrirán nuevas necesidades.