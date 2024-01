Otro día con postales de verano: sin agua en casa y pérdidas en la calle

en 78 bis entre 8 y 9 ya no saben a dónde reclamar por el agua / el dia

Si bien en La Plata no se registran por ahora temperaturas extremas, el calor en torno a los 30 grados de manera constante, desde hace ya varios días parece suficiente como para que la red de agua potable vuelva a mostrar las fallas clásicas del verano y genere, otra vez, un profundo malestar entre vecinos de una de diversos barrios y localidades.

La de ayer fue otra jornada en la que este diario recibió una interminable lista de reclamos de vecinos que demandan agua potable y que, sin embargo, padecen cortes del servicio o bien deben lidiar con un suministro a cuentagotas por la baja presión.

Por caso, desde 6 y 78, Villa Elvira, afirmó un frentista que “estamos sin una gota de agua desde hace una semana y ABSA no nos escucha, nadie vino a ver qué sucede en el barrio, mientras tanto nos tenemos que aguantar el calor”.

En ese sentido, indicó que “no se puede lavar, ni asearse o refrescarse porque no sale agua de las canillas”, señalaron.

En 71 entre 120 y 121, frentistas dieron cuenta de una caudalosa pérdida de agua en la vereda, un panorama distinto al que se presentaba hogares adentro, donde “la presión es bajísima”. No muy lejos de allí, desde 4 entre 76 y 77 expusieron que “no hay una gota de agua desde hace 10 días y desde ABSA no vino nadie a revisar la red”.

Lo mismo en 24 y 60. “Sobre la calle 60, a la altura del número 1.447, casi en la esquina de 24, llevamos más de 20 días con una pérdida y estamos sin presión de agua. Una vecina, que es mayor, tuvo que ir a la casa de familiares. Estamos en un complejo de departamentos y no tenemos agua. Ni podemos prender la bomba para subir al tanque el agua porque directamente no hay en la cañería. Hicimos varios reclamos y no tenemos respuesta”, le contó Jorge, vecino del área, a este diario.

El faltante alcanza a distintos puntos de la Ciudad. En 461 entre 19 y 20, en pleno City Bell, aseguró un vecino que “sale apenas un hilo y es imposible vivir así. Se abona un servicio con aumento y ABSA no resuelve el problema a pesar de que estamos en pleno verano”.

Asimismo, una usuaria de 47 entre 140 y 141 de San Carlos, consignó que “aquí falta agua desde hace años y el problema se acentúa en el verano”.

Por los inconvenientes reiterados se afirmó en la zona que “se radicaron 233 reclamos y nunca tuvimos respuesta de ABSA como tampoco de la Autoridad del Agua”.

Otro punto con inconvenientes era 495 entre 25 y 26, donde los usuarios alertaron por una pérdida de agua “enorme” y por escasa presión en las canillas de los hogares.

“ABSA parece burlarse de todos los vecinos, que tenemos que padecer esta situación insoportable en medio del verano”, planteó un portavoz del área.

Las quejas también brotaban desde 3 y 526, Tolosa, en donde damnificados se interrogaban “qué pasa con ABSA”. “Cuanto más calor hace, más te cortan el agua, no hay ni una gota”, sostuvieron.

absa pide cuidar el agua

En medio de la catarata de reclamos por las deficiencias del servicio, ABSA recomendó extremar el cuidado del servicio de agua debido a las jornadas de altas temperaturas que impactan negativamente en el sistema de agua potable que abastece a La Plata, Ensenada y Berisso.

En un comunicado, la compañía que presta el servicio en la Región, indicó que ante las elevadas temperaturas “la demanda de agua potable se ha incrementado significativamente, provocando en distintos puntos de las ciudades reducción de la presión de la red” que impide que las reservas “se recuperen durante los horarios nocturnos”, como es habitual.

Ante eso, ABSA solicitó extremar el cuidado del recurso “para evitar poner en riesgo el suministro” y recomienda utilizar las reservas de agua para quehaceres imprescindibles, evitando consumos no imprescindibles como riego, lavado de veredas y autos, y usos recreativos, al considerar que “es el líquido que necesita otro usuario conectado a la red en otro sector”.

otra pérdida, en ensenada

Un cuadro similar al de algunos puntos de La Plata se marcó desde Ensenada: “Mientras en distintas partes de las ciudades carecen de agua o tienen bajá presión del suministro, en las arterias de Presidente Perón, y Moreno en Ensenada, se derrama el agua sin miramiento por parte de ABSA, ya que los vecinos estamos en constante reclamos por la reparación, y que cae en oídos sordos. Sólo pedimos por el bienestar de todos solución rápida”, le dijo a este diario un vecino de la zona por donde se podía ver correr el agua.