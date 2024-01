Un “baile” de champán entre los Lores británicos

Las compras de champán en la Cámara de los Lores del Parlamento británico (alta, no electa) alcanzaron en 2023 su nivel más alto en cinco años, con 1.589 botellas adquiridas a un costo de casi 90.000 libras (unos 102.800 euros). Las bebidas fueron adquiridas a unas 56 libras cada una, para eventos dentro de la Cámara y para ser vendidas a los visitantes en su tienda de regalos.

Los detalles de las compras fueron obtenidos por el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), que afirmó que esto demostraba que los Lores eran “arcaicos y desconectados” de la realidad, en un momento de crisis devastadora del costo de vida.

“Un Parlamento en el que los Lores no electos toman bebidas alcohólicas y recaudan 342 libras al día sólo por presentarse no es un Parlamento apto para representar adecuadamente al pueblo”, dijo Tommy Sheppard, diputado del SNP por Edimburgo Este. El SNP no tiene representantes en la Cámara de los Lores debido a su oposición a la segunda cámara no elegida.

“Los votantes se emocionarán al escuchar que, mientras luchaban por equilibrar las finanzas de sus hogares y pagar productos básicos como alimentos y energía, los Lores no electos bebían champán”, añadió Sheppard. “El año pasado estuvo definido por la crisis del costo de vida en Westminster, que vio caer los niveles de vida e incontables hogares más empujados a la pobreza y la privación, una realidad ajena a los Lores y sus lujosos estilos de vida”.

En tanto, un portavoz de la Cámara de los Lores indicó que todo el alcohol, incluido el champán, vendido en la Cámara de los Lores dejaba ganancias. Y agregó que según el informe, “la mayor parte del champán de la Cámara de los Lores está destinado a la venta a los visitantes en la tienda de regalos y es consumido fuera del Parlamento por miembros del público, o vendido en banquetes a organizaciones o individuos que organizan el evento en la Cámara de los Lores”. “No lo paga el contribuyente”, aseguró.

No sorprende que la efervescencia salga volando de los estantes de la Cámara de los Lores. Un informe anterior del año pasado encontró que en 2022 se consumía casi el doble de vino blanco en los bares del Parlamento que de vino tinto, lo que muestra una fuerte preferencia entre los parlamentarios.

En cuanto a la compra de botellas de champán, en 2002 -cuando el coronavirus llegó a Reino Unido, la Cámara de los Lores sólo compró 180 botellas, mientras que en 2019 se compraron 1.441 botellas por un valor de unas 70 mil libras esterlinas.