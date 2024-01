Desembarca el FMI: fondos frescos y vencimientos

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzarán a renegociar el acuerdo por la deuda de US$45.000 millones que la Argentina mantiene con el organismo y que se encuentra “caído” debido a que el país no cumplió con las metas definidas en la última revisión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que mañana jueves el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirán a la delegación para dar inicio a las conversaciones. Por parte del FMI se espera que la comitiva esté encabezada por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, miembros clave del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

Argentina debe pagar este mes US$1.900 millones y resulta crucial el carácter que tome esta misión.

En caso que las conversaciones puedan encauzarse hacia la confección del Staff Report Argentina podría encaminarse a tener los fondos necesarios para hacer el pago sin debilitar aún más las reservas, o a una postergación parcial del vencimiento.

Una opción para ganar tiempo es postergar el vencimiento para el 31 de enero, tal como se hizo en otras oportunidades y esperar hasta ese momento la aprobación del Directorio.

Incumplimientos

El FMI tiene pendiente un desembolso por US$2.600 millones que debía realizarse en noviembre, pero que no tuvo tratamiento porque el exministro Sergio Massa había incumplido con todos los compromisos que había tomado apenas un par de meses antes.

En rigor la negociación lo que busca es reponer el cronograma de desembolsos ya que Argentina debe seguir cumpliendo con los pagos si quiere seguir con el acuerdo en pie. Entrar en default significaría un proceso mucho más complicado para recomponer la relación, que incluso haría caer acuerdos conexos como con el Club de París que inhabilitaría créditos para las empresas nacionales.

Dado el perfil del Gobierno de Javier Milei las negociaciones no debieran ser ni complicadas ni tampoco extensas, porque su programa es mucho más duro que el que exige el propio FMI.

Milei propone llegar al déficit cero durante 2024, cuando el programa con el organismo permitía un desvío de 0,9% del PBI.

Pero Argentina parte de un desequilibrio de 5% en 2023, según estimaciones del gobierno, y en consecuencia también requerirá de un fuerte ajuste muy superior a los tradicionales exigidos por Washington.

Apoyo a las medidas

El organismo crediticio ha respaldado las medidas que apuntan al ajuste fiscal, recortar el gasto público y frenar la emisión monetaria que busca implementar el nuevo Gobierno argentino desde la asunción de Milei. “Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario”, había remarcado la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, tras los primeros anuncios económicos de diciembre pasado.

Y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a su vez consideró que son “un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país”.

Mientras, cuando el Banco Central intenta recomponer las mermadas reservas de divisas, se espera que la intención de Argentina sea postergar los primeros vencimientos de este año, que se cumplen el próximo 9 de enero y que ascienden a 1.300 millones de dólares, y el 16 también de este mes, por 650 millones de dólares más.

Además, tiene que desembolsar US$ 763 millones en febrero y US$ 1.915 millones en abril, lo que totaliza unos US$ 4.592 millones en el primer tramo del año, según el Observatorio de Deuda del Congreso de la Nación.

En medio de la transición de diciembre, el presidente Milei debió recurrir a un préstamo de corto plazo del CAF Banco de Desarrollo de América Latina por 960 millones de dólares para pagar los vencimientos del 21 de diciembre.

Días atrás Caputo negó que se hayan acordado fondos frescos con el FMI.