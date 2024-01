Robert De Niro fue padre a los 80 años: “Es genial”

Robert De Niro fue padre a finales del año pasado, a los 80 años. El actor compartió la primera foto junto a Gia, la recién nacida, producto de su relación con Tiffany Chen.

Padre de siete hijos, de relaciones anteriores, se mostró feliz de poder vivir esta experiencia. Además, deseó poder acompañar a la más chica de los De Niro “todo el tiempo que pueda”.

En una charla con la revista AAPP The Magazine, confesó que “todo lo que me consume o me preocupa desaparece cuando la miro. Es maravilloso”. Sus hijos mayores, que ya lo hicieron abuelo, están felices.

Un dato no menor es que fue el actor de “Taxi driver” quien confirmó la noticia de su nueva paternidad a finales del año pasado, dado que es celoso de su intimidad y, durante sus años de fama, trató de mantener sus relaciones y familia en el ámbito privado.

“Ella tiene una manera tan dulce de mirarte. Mi hija Helen también tenía eso, simplemente te miran y asimilan. Así que no sé qué pasará más adelante, cuando sea mayor, pero está pensando, lo observa todo y mira. Es muy interesante. Soy un padre de 80 años y es genial. Quiero estar por aquí todo el tiempo que pueda para disfrutarlo, para disfrutar de ella”, consideró Robert De Niro.

Tiffany Chen, mamá de Gia, y Robert De Niro se conocieron en “Pasante de moda”, la película que protagonizó en 2015 junto a Anne Hathaway. Él estaba casado con su anterior pareja, de quien se divorció en 2018 y, recién tres años después, comenzaron su relación.

Chen es instructora de artes marciales, tiene 45 años y sus raíces familiares la hicieron crecer entre el kung-fu. De hecho, es hija de William C.C Chen, un maestro reconocido.

La intención de los padres es que Gia se críe con las dos tradiciones y el famoso quiere aprender chino para enseñarle a la pequeña. Su nacimiento fue planeado, según contó a CBS, y agregó que es su pareja quien hace “el trabajo pesado”.

Además de Gia, De Niro es padre de Drena, de 52 años y Raphael de 46 con Diahnne Abbott; los gemelos Julian y Aaron de 28 años, que tuvo con Toukie Smith; Elliot de 25 y Helen de 12, de su relación con Grace Hightower.