La ola delictiva no deja de afligir a los vecinos de distintas zonas platenses

Un informe publicado ayer en este diario dio cuenta del asalto a dos viviendas cercanas de Gorina que fueron atacadas por delincuentes con pocas horas de diferencia: en ambos, sustrajeron fuertes sumas de pesos, dólares, ropas y otros elementos de valor. La noticia dio pie para que se hablara, una vez más, de una suerte de ola delictiva sin fin que aflige a distintos barrios de la Ciudad.

En el caso de Gorina los vecinos sospechan que los robos, ocurridos a pocos metros uno de otro y con unas doce horas de diferencia –en la zona de 134 y 491- en perjuicio de familias que se habían retirado en esos momentos de sus domicilios, dejarían en evidencia que los delincuentes realizan primero una discreta vigilancia de los lugares para después operar con tranquilidad.

En uno de esos dos casos, la casa tenía una alarma que empezó a sonar cuando ingresaron los delincuentes, de modo que una vecina pudo avisarles a los propietarios que se encontraban a pocos kilómetros del lugar que regresaron prontamente, aún cuando los ladrones ya habían huido. Dos elementos entonces -la alarma domiciliaria y la pronta reacción de vecinos- funcionaron, aún cuando -como ocurre en la mayoría de estos episodios- la presencia policial brilla por su ausencia.

Se ha dicho en forma reiterada que la delincuencia se ha mostrado mucho más activa y eficaz que las fuerzas de seguridad. Se concretan en forma continua atracos a comerciantes y vecinos, a los que se amenaza de muerte previamente; menudean los ataques a piedrazos contra locales comerciales, luego saqueados; no faltan robos de magnitud en barrios abiertos y cerrados de la zona.

Afortunadamente, los vecinos aún no bajaron los brazos, todavía se reúnen y piden explicaciones a las autoridades de Seguridad, ofrecen sugerencias.

No debe olvidarse tampoco que se habla, tan solo, de los delitos que son denunciados. No de los ocurridos y que las víctimas ni siquiera encuentran motivo para ir a la comisaría a denunciarlos. No es que lo hagan por desinterés, sino porque presumen que perderán tiempo. Inclusive, en algunas dependencias policiales los inducen a que no formulen presentación alguna.

Sin embargo, debe insistirse en esta afirmación: los vecinos siguen en vigilia, se reúnen y piden explicaciones a las autoridades de Seguridad, ofrecen sugerencias. Creando grupos vecinales de alerta, ellos vienen demostrando en los últimos años su voluntad de cooperar con la Policía y también con las fiscalías intervinientes.

De todos modos, debe insistirse en que sólo una presencia policial en la vía pública, una suficiente cantidad de patrulleros realizando rondas y una actitud más diligente de las fuerzas de seguridad permitirá quitarles a los delincuentes el control de las calles. Lo que también está en juego es el principio de autoridad, que el Estado perdió hace mucho y que debe recuperar en plenitud.