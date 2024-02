Goles argentinos en Italia para el triunfo de Fiorentina ante el Frosinone

Fiorentina, con el aporte goleador de los argentinos Lucas Martínez Quarta y Nicolás González, venció hoy como local a Frosinone por 5 a 1, en la continuidad de la 24ta. fecha de la Serie A del fútbol de Italia.



El delantero Andrea Belotti (16m. PT) abrió el marcador para el equipo que dirige el DT nacido en Alemania, Vincenzo Italiano, para que luego amplíe el mediocampista francés Jonathan Ikone (19m. PT).



El primer tanto argentino llegó a los 43 minutos del bloque inicial, cuando Martínez Quarta, ex defensor de River, ejecutó un potente cabezazo tras un córner.



En el segundo período, González, surgido de las divisiones formativas de Argentinos Juniors, marcó el cuarto gol local, a los 8 minutos, mediante una volea.



Frosinone, en donde actuaron el marplatense Matías Soulé y el cordobés Enzo Barrenechea (ex Newell's), descontó por intermedio de Luca Mazzitelli (St. 21m.). Mientras que el mediocampista checo Antonin Barak (St. 40m) decoró el resultado final.



Con este triunfo, el equipo de la ciudad de Florencia trepó a la sexta colocación, último escalón de clasificación a la Liga de Europa.



En la "Fiore" también fue titular el ex delantero de River, Lucas Beltrán, mientras que el ex volante de Rosario Central, Gino Infantino, estuvo en el banco de relevos, pero no entró.