Ocurrencias: Milei llega al Vaticano, “¡carajo!”

“Los hombres usan el lenguaje para ocultar sus pensamientos. Y los gestos, para revelarlos”, escribió el matemático John Napier de Merchiston. Los gestos son más instintivos y sinceros. Y en estos días, abarrotados de palabras retadoras, hay que aprender a descifrar esos pequeños signos involuntarios que expresan un contenido que no se atreve a confesarse. La chispeante y sarcástica Mae West, aquella que dijo “cuando soy buena soy muy buena y cuando soy mala, soy mejor”, le concedió a su silueta y sus expresiones el valor de un confesionario: “Hablo dos idiomas; cuerpo e inglés”.

El presidente Javier Milei hoy se encontrará con el Papa, que hasta ayer era el representante en la Tierra del maligno -según Milei, en campaña- y hoy es reverenciado como jefe de gabinete del poder celestial. ¿Qué gestos tendrá preparados el Pontífice para recibir a un presidente que anda a la búsqueda de una redención, deseable y necesaria? Aquí va a tener que negociar, le guste o no.

El Presidente apela a lo sobrenatural buscando alguna tregua en una semana donde las fuerzas del cielo, a las que él suele invocar, no fueron sus aliadas. Cuando se lo vio lagrimeando en el Muro de los Lamentos, los mal pensados imaginaron que estaba pidiendo quórum más que orando. Y al otro día, ese diluvio inesperado que inundó a Buenos Aires, no hizo otra cosa que ponerle escenografía torrencial a esos nubarrones de diputados que terminaron dejando fuera de carrera a un ómnibus que salió de fábrica con desperfectos y ahora no arranca.

Una visita presidencial al Papa siempre despierta expectativas: Bergoglio le ha dado espesor ideológico a los cambiantes gestos de su rostro. Desde la comisura, su boca opina. ¿Cómo será su semblante de bienvenida cuando Milei ingrese a la sede de la casta católica? Las miradas intencionadas de Francisco, siempre complican las sonrisas. La duda está en poder descifrar desde su gestualidad y desde sus modales, si esa presencia lo halaga o lo fastidia.

Allí veremos cómo el Pontífice despliega su batería de perdones para poder acoger a un libertario desbocado que lo había maltratado y que ahora peregrinó hasta la sede oficial de las fuerzas celestiales, buscando que su averiado ómnibus, como aquel Lázaro, pueda levantarse y andar.

Hace un par de semanas, tras informar sobre este encuentro, la Santa Sede avisó que no está confirmado que este año Francisco visite la Argentina. Evidentemente no quiere venir a una tierra que enseña a familiarizarse con la decepción. El Papa quizá siga esperando, en vano, que un país, que se la pasa corcoveando, alguna vez se amanse. El Sumo Pontífice siempre encuentra nuevas excusas para no tener que retornar a un paisaje más acostumbrado a la penitencia que a la salvación.

El presidente Milei, refugiado ahora en la esperanza más que en los gobernadores, tiene la ilusión que Francisco, deseoso de poner en juego su alma misericordiosa, siga prefiriendo más a los que necesitan que a los que les sobra. Las carencias del país son tan severas y duraderas, que invita más a la piedad que a la consideración. No hay bendición capaz de rescatarnos de un presente tan difícil. Milei creía que con sus votos bastaba para imponer su proyecto. Pero, como dijo Proust, “no hay enemigo más diestro que la realidad”.

Francisco sabe que muchos políticos que han ido a San Pedro son profesionales de la impostura. Gente que les cuesta memorizar la señal de la cruz y que se ponen saco y buenos modales para poder mostrarse, ante Francisco, como devotos emocionados. Por eso desde el Vaticano ajusta su sonrisa ante cada uno de ellos y muestra que la fe tiene que estar a la vista de todos y con libertad de gestos y palabras.

Eso sí, esta vez Milei tendrá una aliada que no le votará en contra: Mamá Antula, que es la primera santa argentina y que hoy será canonizada. Todos esperamos que la abnegada santiagueña logre irradiar sus poderes gestionándole algún salvataje duradero a este cielo patrio que estuvo siempre acechado por pestes que van y vienen, y que anda penando por algún más allá venturoso y por un más acá benevolente. Como decía la inmortal Mafalda: “¿Por dónde hay que empujar a este país para llevarlo adelante?”