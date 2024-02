Cómo ven algunos de los posibles “aliados” la idea de un acuerdo LLA-PRO

Desde que surgieron los rumores sobre la búsqueda de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, que reflejó EL DIA luego del fracaso en la votación de la Ley Ómnibus, mucho se habla sobre el tema. Y en especial respecto de qué podría implicar para las partes involucradas llegar a un entendimiento. Así, más actores dieron su visión sobre la cuestión, e incluso un diputado como mucha experiencia le recomendó al presidente Javier Milei trabajar en la conformación de una mayoría en el Congreso, que juegue un rol clave a la hora de avanzar con los cambios que el Ejecutivo quiere implementar.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, por ejemplo, afirmó que el PRO podría aportarle estructura partidaria y dirigentes al Gobierno, en referencia al fuerte rumor sobre una alianza con La Libertad Avanza (LLA).

“El Presidente ha conversado con Mauricio Macri en reiteradas oportunidades. Su partido y su bloque han trabajado en conjunto con nosotros durante el periodo de tratamiento de la ley”, explicó Francos.

Si bien marcó las divergencias que mantuvo LLA durante el proceso electoral, admitió las similitudes en algunas posturas: “Siempre tuvimos la misma idea de una transformación. Por ahí no exactamente la misma, pero bastante parecida”.

“Es un partido que ha ganado una elección nacional y tiene legisladores y gobernadores. La fuerza que tiene el PRO está cimentada a lo largo de años y en varias elecciones”, agregó Francos.

“Con lo cual me parece que tiene para aportar tanto en estructura política como en dirigentes. Habrá que ver si tenemos coincidencia y la misma mirada sobre cómo se solucionan los problemas de la Argentina”, señaló.

Por su parte, la diputada del PRO María Eugenia Vidal afirmó que su partido no tiene un acuerdo de “cogobierno” con La Libertad Avanza (LLA) y enfrió el tema al remarcar que “todavía falta mucho camino por recorrer”.

“No hay un acuerdo para cogobernar”

“Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar”, añadió.

“Un cogobierno es algo muy distinto. Esa discusión debe darse primero dentro del PRO”, aseveró la exgobernadora bonaerense, que es nombrada entre los potenciales futuros integrantes del Ejecutivo.

“Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el Gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo. Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el Gobierno. Me parece prematura hablar de cargos”, añadió.

El PRO viene de meses de alta tensión tras el acuerdo de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri, fundador del partido de la Capital Federal, con LLA antes del balotaje en el que logró imponerse Javier Milei.

El triunfo del libertario culminó con el aterrizaje de Bullrich en la administración de Milei. Y el ex alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, integrante del PRO, aún mantiene una postura distante de las que esboza y ejerce en la práctica tanto Bullrich, Vidal y Macri.

Es por eso que Vidal acotó: “Si el PRO, como partido, envía a personas al Ejecutivo y eso además tiene un reflejo parlamentario, claramente pasaríamos a ser de una oposición constructiva o ser parte del Gobierno. Hay una segunda instancia que hay que discutir y no se ha discutido”.

La sugerencia de buscar una mayoría

Mientras, el titular del bloque Hacemos Coalición Federal en el Congreso, el diputado Miguel Ángel Pichetto, envió una recomendación al presidente Milei y le sugirió trabajar en la construcción de mayorías en el Congreso.

Según expuso, el acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO le permitirá al Gobierno fortalecerse para los cuatro años de gestión. “Para el Gobierno sería interesante fortalecerse en el Congreso y en el Ejecutivo si hace alianza con el PRO”, indicó. Asimismo, agregó sobre La Libertad Avanza: “Tiene una estructura muy minoritaria en las dos cámaras, por eso, la alianza le conviene”.

Para el legislador, “es natural que ocurra porque el ex presidente Macri y el PRO jugaron a favor, muy fuerte, en el balotaje y por lo tanto que estén cerca y hablando” a él no le sorprende.

También cuestionó las críticas de Milei a gobernadores y diputados tras las caída de la Ley Ómnibus, algo que definió como “poco inteligente”.

“Hay que desdramatizar este tema y encontrar un camino de diálogo, de construcción positiva, hay que salir de ese plano de confrontación que no le sirve al gobierno, de agredir a los gobernadores”, afirmó.

“El Gobierno debe construir una mayoría en ambas cámaras para poder gobernar”

“Nuestro país necesita tranquilidad con un camino de paz, el Gobierno debe construir y consolidar una mayoría en ambas cámaras para poder gobernar. Si se rompen los puentes es difícil construir esa mayoría”, recomendó además.

Con la ley retirada, Pichetto sostuvo que se puede volver a tratar en comisión o trabajar sobre parte de los artículos en las sesiones ordinarias que inician el 1º de marzo.

Además, pidió debatir el paquete de medidas fiscales para resolver el equilibrio financiero en las provincias y a nivel nacional.

“La moratoria es muy importante que quedaron en el camino y que no se había puesto en esta ley. Era un conjunto de temas extensos, complejos”, postuló.

Por último, remarcó que “el Congreso nunca tuvo esta ley que abarcaba tantas problemáticas” y precisó: “A mi me parece que este tipo planteos fue un error”.