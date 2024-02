Enzo Pérez: la voz de la experiencia y el dueño del equipo

El viernes en La Plata jugó un partido soberbio. Fue su mejor actuación, tal vez, desde que se volvió a poner la camiseta de Estudiantes. Si bien en los otros partidos había puesto la vara muy alta, ante Tigre ilusionó a todos con su nivel futbolístico, porque además de correr y tocar la pelota, asistió y recuperó. El partido de Enzo Pérez, a sus 37 años, fue para el aplauso.

De sus pies nació todo el juego del equipo. Con una entrega total y una lucidez envidiable, el mendocino se hizo dueño del equipo. Liberó a José Sosa y a Santiago Ascacibar. No llevó ni un mes entrar en sintonía con lo que pide Eduardo Domínguez.

“Los que saben jugar al fútbol no tienen problemas para meterse en un equipo que ya estaba armado”, resaltan en el Mundo Estudiantes para explicar el fenémeno Enzo Pérez, de los mejores jugadores del torneo y un dolor para los hinchas de River, que todavía no pueden entender cómo se fue de su Club.

“Estamos bien pero nos quedan muchas cosas por mejorar, se fueron muchos jugadores importantes y llegamos otros para reemplazarlos”, dijo con humildad el viernes pasado luego de ser elegido como la figura de la noche.

Además confesó que el plantel sabe que tiene que ser muy fuerte en condición de local. “Contra Racing dejamos escapar dos puntos, no podíamos perder otros más y por eso fue muy importante esta victoria”, dijo luego del 2-0 sobre Tigre en UNO.

“En el primer tiempo jugamos muy bien y pudimos haber conseguido una diferencia más amplia. En el segundo no entramos tan bien y recién nos acomodamos después de la expulsión del defensor de ellos”, continuó sobre el partido contra los de Pipo Gorosito.

“Estamos para pelear, con nuestras armas. Tenemos muchas virtudes y defectos, como todos”

Enzo Pérez, que firmó contrato por un año, es la mejor contratación de Estudiantes para esta temporada 2024. Está claro que no tiene poder de reventa como ese pibe que llegó desde Godoy Cruz en 2008 y volaba. Pero le dará un plus futbolístico al equipo como nadie.

El jugador, como todo el plantel, se está poniendo a todo para la Supercopa de campeones que se jugará el 13 de marzo contra River pero, por sobre todas las cosas, para la fase de grupos de la Copa Libertadores. El primer objetivo será especial para él, mientras que la competencia internacional es un sueño institucional y una necesidad económica muy grande.

“Estoy muy contento y muy feliz. Mi decisión de venir acá, la tomé con la familia, por lo que es Estudiantes en el día a día. Cuando les conté que venía para acá, me felicitaron y me dijeron que había tomado una gran decisión. Saben que en Estudiantes me van a cuidar, dar cariño y brindar lo mejor en el día a día para que me sienta cómodo. Cuando uno va terminando su carrera necesita todos eso, más allá de los resultados”, dijo al llegar al Pincha, en la única declaración pública que hizo. Fue justamente al canal oficial albirrojo.

En esa misma charla destacó el trabajo silencioso que hay en el Country y en cada rincón. De alguna manera explicó porqué decidió jugar en Estudiantes y no aceptar alguna de las ofertas que tenía que irse al exterior. “El club no ha cambiado nada de lo que representa Estudiantes en el día a día, el trato de la gente que trabaja, los médicos, compañeros y el cuerpo técnico. Al que llega al club lo reciben para que se sienta cómodo y contento. Más no puedo pedir del recibimiento, el cariño y el respeto que me dieron”.

Durante su paso anterior por el Club tuvo a Alejandro Sabella como entrenador y su fuego lo marcó para siempre. “Fue algo muy lindo porque fue un señor con todas las letras. Para mí que venia del interior y que tenía a mis viejos lejos, él fue como un padre, por los valores que me transmitía, las enseñanzas del día a día y el respeto que nos hacía tener sobre el escudo del club. Porque el decía que en la camiseta el escudo está adelante y el apellido atrás”.