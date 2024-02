Más mensajes de dolor en las redes sociales por la tragedia de las motos

En la Ciudad aún perdura la conmoción por la muerte de un joven motociclista de 29 años, a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de 7 y 49, que además dejó un saldo de tres personas heridas.

En las últimas horas, se conocieron las causas de su fallecimiento, que además, tiene al conductor del automóvil (con el cual la víctima estrelló su rodado) imputado por el delito de “homicidio culposo”.

Lo cierto es que tras este terrible desenlace, la familia de la víctima, Matías Damián Chiusaroli, se despidió de él con muchos mensajes emotivos en las redes sociales.

La mamá, Gisela Trejo, publicó en su cuenta personal de instagram una foto del joven, acompañado por unas palabras: “No puedo vivir sin vos, que alguien me explique cómo sigo, como voy a hacer Dios! Te amo infinitivo mi amor”.

En tanto, uno de sus amigos, identificado en Facebook como Lean Nicolás, expresó: “Mati, amigo, no puedo caer todavía en todo esto. Una de las mejores personas que conocí. Con sus mañas, un loco pero de los buenos”.

“Me quedo con la última charla que me contabas que todo marchaba bien y que estabas contento. Me cuesta asimilar pero me quedo con las cosas que compartimos, tus jodas, tu chispa y la gran persona que sos. Gracias por dejarme compartir tres años con vos”, agregó.

La prima de la víctima, Julieta Villar, también quiso dejarle sus sentimientos: “No puedo creerlo, si yo anoche te vi, te abracé y hablamos. No entiendo, no caigo Mati. Mandale mucha fuerza a toda tu familia, a la tía y a tu beba para soportar todo esto. Te vamos a extrañar tanto”.

Por último, el padre le pidió fuerzas a Dios “para poder vivir sin mi bebote”.

Como se sabe, Chiusaroli murió a causa de un “traumatismo cerrado de tórax y posterior shock hipovolémico”, según consignaron los peritos forenses en su informe de autopsia.

Es decir, más allá de no llevar el casco de protección colocado, el deceso se desencadenó por el impacto contra el auto y no en la caída al pavimento, pese a que salió despedido varios metros.

En la causa judicial, dirigida por el fiscal Fernando Padovan, ahora se aguarda el resultado de la prueba toxicológica, con la que se determinará si el joven conducía su rodado con algún grado de intoxicación por consumo de alcohol o de alguna otra sustancia.

De acuerdo al reporte oficial, K. L. G., de 19 años, conducía un VW Surán por la calle 49, en sentido hacia 6, cuando una moto que circulaba por avenida 7 hacia Plaza San Martín le pegó de lleno a la altura del neumático delantero izquierdo.

Producto del golpe, el coche cruzó en diagonal, se subió a la vereda del Pasaje Dardo Rocha y casi aplasta a cuatro personas.

En tanto, quienes ocupaban el rodado menor, una Rouser 200 cc con vivos amarillos, salieron despedidos por el aire, uno de ellos fallecido.

Se trata de Chiusaroli, quien tenía una hija chiquita, vivía en Tolosa y no llevaba casco. En tanto, la mujer que lo acompañaba -M. D., de 31 años-, sufrió gravísimas lesiones, que motivaron su derivación al hospital San Martín.