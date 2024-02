Miguel Ángel Russo rompió en llanto en vivo durante una entrevista

Miguel Ángel Russo compartió una entrevista con Líbero, el ciclo de TyC Sport y se quebró hasta las lágrimas. El director técnico habló de sus inicios, su infancia y, como no podía ser de otra manera, de la importancia que tuvo Estudiantes de La Plata en su información.

A los 67 años, la charla con Líbero tocó una fibra íntima que le impidió seguir hablando. La respuesta se desprendió de la pregunta sobre a quién invitaría a un asado.

“Con mi padre, que no tuve la oportunidad de conocerlo, y mi Nonna (abuela paterna), que me formó culturalmente”, comenzó. “Siendo muy pobre, me llevaba a tomar el té, al Museo, al Teatro Colón. Sufrí mucho la muerte de mi abuela”, dijo entre lágrimas, sin poder seguir hablando.

"Miguelo":

Su paso por el Pincha

Campeón e ídolo del club albirrojo, la entrevista ahondó sobre la importancia que tuvo la institución platense en su vida. Todo inició en 1968.

Ese año “voy a ver a Estudiantes - Vélez en la cancha de Racing y ahí nace mi amor por Estudiantes. Después, vino todo lo que viví, lo que sentí, todo. Estudiantes es mi casa, me educó y me formó”.

Con toda la picardía, no esquivó el interrogante sobre “el boliche preferido”: “Yo estaba en la época que no había celulares, era más fácil. Viví mucho de noche y no me arrepiento pero también fui muy responsable”.

El periodista acotó que en su momento fue de los directores técnicos más facheros, a lo que Russo mencionó: “Bueno, no sé. Eso es la escuela de Estudiantes. Los grandes acontecimientos eran vestirse bien, estar bien. Las cosas en Estudiantes son así, también a mí me gusta, no te lo niego”.