Más reclamos por la falta de licencias de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció que regularizará en los “próximos días” la entrega de insumos en todo el país para la impresión y emisión de la Licencia Nacional de Conducir. La información se produjo en un contexto marcado por reclamos de conductores en esta Ciudad y diversos puntos del país por las demoras.

“El organismo iniciará el proceso de envío del material para solucionar el faltante en los Centros Emisores de Licencias de conducir de las jurisdicciones que se hayan visto afectados”, señaló la Agencia.

La licencia cubre actualmente al 89,86 por ciento de los argentinos con registro vigente, y se trata de un documento que unifica los criterios de formato, evaluación y trámites de obtención y otorgamiento.

Es otorgada por cada jurisdicción que se encuentra adherida al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic).

En la Ciudad, los trámites de renovación iniciados en enero en la no concluyeron hasta la fecha, “por falta de plásticos para confeccionarlos” según le dijo a este diario un platense que ofreció su testimonio.

La demora complica se suma en el ambiente de reclamos en las oficinas de Control Ciudadano, tanto por lo engorroso del trámite como en el prolongado tiempo para tener los registros.

Uno de los allí presentes detalló que su licencia vencía el 9 de febrero pasado y que “por ser mayor a 80 años de edad accedieron a realizar el trámite de renovación el 16 de enero, día en el que presenté la renovación requerida y aprobé el examen práctico”, dijo.

“Me citaron una semana después para que fuera a retirar la licencia y además me dijeron que en 48 horas estaría visible en la aplicación Mi Argentina. Desde entonces concurrí cuatro veces a 20 y 50, con la licencia vieja vencida para retirar la nueva. Me dijeron que no había plástico para hacer el registro en la primera oportunidad, y luego sólo me decían `no esta´”, añadió el vecino.

Ante su insistencia, le dijeron que podía transitar con la licencia virtual y “lo cierto es que nadie me asegura si puedo o no circular fuera de la jurisdicción de La Plata. Me dieron además un papel que no contiene la fecha de vencimiento del nuevo registro, así que no me animo a salir de la Ciudad”.