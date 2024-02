Difícil momento para Juan José Camero: fue estafado y le robaron la plata con la que iba a pagar su urgente tratamiento médico

Indignante. Juan José Camero fue víctima de una estafa virtual que lo dejó en su momento más difícil por estos días. Así, el afamado actor del film "Nazareno Cruz y el lobo" cayó en una trampa a través de un mail que le enviaron a su casilla de correo y le robaron la plata con la que iba a pagar un tratamiento médico: "Estaba tratando de reinstalar MiArgentina, porque ahí lo tenía y se había desinstalado del teléfono. Pensé que quizá de la computadora se puede hacer de otra manera. Poniendo en el correo, encontré ese correo que decía 'Aviso importante Banco Ciudad', salía en azul. Un recuadro visible que decía 'VALIDAR DATOS'. Apreté e inmediatamente me decía 'le vamos a enviar un código para que valide sus datos en su teléfono'", narró el actor.

Y siguió: "El código me llega al teléfono y cuando puse el código ese, puse mi usuario, mi contraseña y me engañaron, ya estaba bloqueado. Ahora, quién lo bloqueó no tengo la menor idea. Todo el procedimiento no entiendo".

Así, lamentablemente, le quitaron hasta el último ahorro que tenía en su cuenta bancaria. "Desde el teléfono llamo al banco, te dan el saldo de tu cuenta... Cero", relató Juan José Camero que escuchó al empleado que le informó lo que quería consultar.

A todo esto, el actor aún no sabe cómo ocurrió la maniobra. "Me tomaron la estafa también en el 911. Hice todos los pasos rápidamente. No dormí esa noche. Se me fue la presión a 20 y no hizo un ACV de casualidad. No podía detener la angustia y la impotencia", contó con tristeza el querido actor, al tiempo que agregó: "Tengo que aceptar que en estos tiempos soy un analfabeto. Estoy temeroso ahora", finalizó Camero luego de haber sido hackeado en sus cuentas bancarias.

Por último, vale recordar las declaraciones de Camero tiempo atrás: "No lo comparto para despertar piedad o tristeza, sino por mi esencia de lealtad y sinceridad con los que de alguna manera, me relaciono: la niebla ha cubierto mis ojos. No puedo leer ni escribir como antes. He intentado desde hace años un sinfin de tratamientos que no prosperaron", reveló el actor en una extensa carta en 2022.

Y detalló: "Mi ceguera no es total. Puedo andar por mi casa sin tropezarme, asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza. Tengo una ceguera relativa, cuento con un 10% de mi capacidad de visión y es irreversible. La patología se llama maculopatía bilateral", confesó el actor.