A los 38 años, Lucas Biglia anunció su retiro del fútbol: “Sufrí mucho a nivel emocional”

El experimentado volante, Lucas Biglia, anunció su retiro del fútbol a sus 38 años. Tras no encontrar ofertas de Europa, el ex Argentinos e Independiente decidió colgar los botines y comenzar su carrera como entrenador, en el corto plazo.

“Me gustaría dirigir en Argentina alguna vez. Tomé la decisión de dejar el fútbol. Las ofertas en Europa no me cerraron y tuve ofrecimientos de Argentina pero preferí no volver por la presión”, señaló en diálogo con Tyc Sports.

Por otro lado, contó por qué no volvió a jugar en Argentina: “Sufrí mucho a nivel emocional después de perder la final del Mundial 2014 y por eso no volví nunca más al país”, comentó. También se mostró feliz porque Messi haya podido ganar el Mundial y se acordó de las críticas que recibió él junto a excompañeros.

“Ángel Di María y Gonzalo Higuaín fueron acribillados por muchos hinchas y periodistas después de perder las finales. Nosotros sufríamos porque veíamos lo que daban y hacían por jugar en la Selección. Desde el 2014 al 2018 recibimos palos desde todos lados”, reflexionó. Por otro lado, dejó en claro que hacía años que no hablaba: “La última entrevista que di fue en el 2020 y decidí no hablar más hasta hoy porque sufrí mucho”, recordó.