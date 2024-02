VIDEO. El presupuesto mensual para ir a trabajar en micro supera los $11 mil en La Plata

Finalmente, se implementó la segunda suba al transporte públicos de pasajeros y desde ayer las tarifas de los boletos de trenes y micros aumentaron un 251 por ciento, debido a la decisión del Gobierno nacional decidió de ir reduciendo los subsidios al sector.

El impacto fue fuerte y los usuarios mostraron su enojo frente a las nuevas tarifas, además de marcar los inconvenientes que tienen desde hace días para registrar la tarjeta SUBE para no abonar con recarga cada pasaje.

Si bien esta suba es la más fuerte, no es la primera desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. En el caso del transporte público, en los sucesivos incrementos desde el cambio de gestión, en La Plata el boleto de colectivo para viajar entre 0 y 3 kilómetros pasó de 57 pesos a los 294,03 pesos que comenzó a regir ayer, lo que implica un aumento acumulado del 415 por ciento. En tanto que viajar desde La Plata a CABA saltó de 470 pesos a casi 1.800 pesos por tramo.

Algo similar sucede con el tren de la Línea Roca, que saltó de 25,72 pesos a 130 pesos, siempre utilizando la SUBE, lo que representa una suba del 405 por ciento.

Es decir que hasta el Gobierno anterior, quien usara el servicio de colectivos urbanos para ir y volver de trabajar, pagando la segunda sección de pasaje (el más utilizado) que costaba 62,97 pesos, gastaba a razón de unos 2.518,8 pesos por mes, si sólo se utiliza de lunes a viernes. Ahora, esa misma cantidad de pasajes pasaron a costar 11.760 pesos.

En el caso de que se utilizara el tren para ir hasta la Ciudad de Buenos Aires, con la misma frecuencia, una persona gastaba hasta diciembre del año pasado 1.092,40 pesos por mes (el boleto La Plata-Constitución costaba 27,31 pesos) y ahora ese presupuesto asciende a 8.320 pesos, ya que cada pasaje vale 208 pesos.

Estos incrementos, que generan un fuerte impacto en el presupuesto de las familias, no serán los últimos, ya que restan los que se terminen aplicando a los servicios en el transcurso del mes. A la vez, están los de rubros como la medicina prepaga. Todo en un contexto en el que los salarios no llegan a oxigenar los bolsillos.

Disconformidad de los pasajeros

A los reclamos por la poca frecuencia y el estado de los micros en La Plata, se sumó ahora otra mala noticia para los pasajeros tras el aumento de los boletos.

En una recorrida que realizó este diario por las paradas de colectivos del centro de la Ciudad, la crítica y el malestar sobre la suba fueron una constante.

“Cargué la SUBE con 500 pesos y sólo me alcanza para dos viajes. Mañana, si puedo, cargo y sino no trabajaré. Estoy evaluando si me conviene ir a trabajar por lo que sale el micro”, dijo Rosa, una vecina angustiada por la situación.

“Apenas llegamos para comer y con esto del aumento del boleto nos mata. Encima, no aumentan los sueldos. Es terrible”, comentó Leandro, otro usuario de las líneas locales del servicio de micro.

Cuatro micros por día

“Mi marido se toma cuatro micros por día y vamos a empezar a ahorrar en otras cosas para poder mantener el trabajo. Desde ahora en cada salida vamos a aprovechar para hacer todo y no pagar viajes de más. Ya no sabemos qué cosas restringir”, explicó Alejandra.

Por su parte, Patricia contó que gastó “600 pesos en dos pasajes de micro, no quiero pensar cómo voy a hacer el resto del mes. Viajo cuatro veces por día porque trabajo en una panadería en Berisso que cierra al mediodía. Es un desastre. Quiero juntar plata para poder comprarme una bicicleta porque esto no da para más”.

“Cargué 500 pesos y sólo puedo hacer un viaje, no me alcanza para volver. Soy comerciante, no se vende nada, enero y febrero no se vendió nada y este precio del boleto es un golpe muy fuerte. No sé dónde vamos a terminar, es una vergüenza”, indicó Mónica.

