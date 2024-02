Transporte gasolero: siempre está la opción de la bici

”¿Y si me compro una bici?”. La pregunta es a la vez una respuesta a la preocupación creciente de las personas “de a pie”. El reajuste del 400 por ciento en la tarifa del boleto del colectivo sacude la economía personal y familiar de los vecinos y las vecinas que se manejan con el transporte público y entonces la alternativa de las dos ruedas se visualiza como una opción.

Según las consultas efectuadas por este diario, el precio promedio de las bicicletas que se usan para trasladarse en la Ciudad ronda los 200.000 pesos; las hay apenas un poco más económicas y así también modelos y marcas muy por encima de ese valor.

La cuenta que se realiza es simple: el boleto de micro de la segunda sección (entre 3 y 6 kilómetros), el más utilizado en esta región, cuesta, con el nuevo tarifazo, 321,01 pesos; a dos viajes por día (trabajando de lunes a viernes) a lo largo del mes (4 semanas) se gastan 12.840 pesos. Eso, sin contar otros trayectos que deban efectuarse regularmente y que le añaden un plus importante a la parte del presupuesto doméstico destinado a los viajes diarios.

Con los nuevos valores, ir y venir al trabajo en micro puede sumar más de 12 mil pesos por mes

Según ese cálculo, en poco más de un año quedaría amortizada la “inversión” en la bicicleta.

Enero y febrero no son los meses “fuertes” de actividad en las casas de venta de bicicletas, según destacaron en los locales consultados. Y es que los mayores usuarios de ese medio de transporte con los estudiantes universitarios, ya que, componen el sector de vida más “gasolera”. Ahora, con los cursos de ingreso iniciados y la proximidad de los primeros turnos de exámenes las facultades recién se van poblando y los jóvenes del interior del país empiezan a habitar la Ciudad y a movilizarse.

“Estos son días un poco flojos en relación a las ventas, porque la ´temporada´ acá es cuando están con los estudios a pleno. Tenemos algo de actividad en reparaciones, pero todavía no hay demanda en ventas”, explicó el dueño del local de diagonal 80 y 46, Federico Sansone.

Nueva o usada, según las posibilidades del bolsillo / Gonzalo Calvelo

En ese lugar, lo más buscado son los rodados 29, que se ofrecen “desde los 200.000 pesos para arriba”, puntualizó Sansone. Si la bicicleta es plegable (esos modelos se pusieron de moda unos años atrás), entonces hay que pensar en una base de 185.000 pesos pero que puede superar el millón de pesos fácilmente en determinadas marcas y diseños.

“La diferencia de precios suele estar en los materiales del cuadro: si son de aluminio o hierro. Y las que más se llevan están ahora entre 200.000 y 250.000 pesos”, sintetizó el propietario del local.

En una casa de bicicletas de Gorina que, en rigor, se dedican más a la comercialización de los rodados “todo terreno” pero que también disponen de las clásicas “de paseo” que suelen usarse como medio de traslado, se despacharon en lo que va de febrero tres bicis; en enero, estimó el propietario de comercio, Marcelo Canseco, que se vendieron 27 unidades, y en todo 2023, 209.

Subrayó Canseco que “la realidad del sector, en líneas generales y pese a la crisis, es buena, y eso a pesar de los aumentos semanales que sufrimos en algunas ocasiones”.

Por tratarse de un comercio alejado del casco urbano platense y emplazado en una localidad de amplia diversidad de capacidad adquisitiva ahí la demanda de bicicletas tiene algunas particularidades. Por un lado, se venden mucho las bicis tipo “mountain bike”, pero por otra parte, hay una vasta población de trabajadores que, resaltó Conseco “va todos los días a La Plata en bicicleta”.

También se puede recurrir a las usadas, donde los valores son tan amplios como en las nuevas

Desde una casa de ventas de la calle 64 entre 7 y 8 confirmaron el aumento de la demanda de bicis, pues, consignaron que “a partir del aumento en el costo del pasaje de micro y de la nafta mucha gente recurre a la compra de bicicletas”.

Otra alternativa es la compra de unidades usadas. También dentro de ese segmento todo depende de los modelos y de lo sofisticada que sea la bicicleta, pues hay de segunda mano de 30.000, 35.000, 42.000 y hasta 270.000 pesos. Igual con las plegables, que arrancan en 60.000 pesos y pueden llegar a cotizarse en 1.500.000 pesos.

Daniel Tigani, director de la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta y Rodados Alternativos -CIMBRA- aportó su visión particular del sector. “Por ahora no aumentó la demanda de las bicis -indicó-, sino que más bien bajó entre un 40 y un 50 por ciento porque no hay poder adquisitivo del salario y tampoco hay `Ahora 12´. La financiación es carísima: una bici financiada termina costando el triple que al contado”. Según anticipó el dirigente, “se puede esperar que haya un aumento de ventas en el mercado de reposición, en cuanto la gente se dé cuenta de lo que está pasando”.

CUANDO ENTRAN EN “BOXES”

Al contrastar costos, no sólo hay que evaluar la carga inicial de la adquisición de la bicicleta; también es importante saber que se trata de un rodado que exige algunos gastos de mantenimiento, ligados, sobre todo, a las reparaciones que cada tanto requiere.

Aquí van algunos de los precios por los servicios de reparación más demandados: el arreglo de una pinchadura se cobra desde 1.500 pesos, un cambio de cámara a partir de 6.000 pesos, mientras que por un ajuste en el sistema de frenos y en los cambios se pagan alrededor de 4.000 pesos.

También hay que pensar en accesorios básicos, como luces (a partir de 2.500 pesos el juego de trasera y delantera), infladores (3.500 pesos), y lingas (6.000 pesos).