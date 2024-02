Ernesto Tenembaum fue internado: todos los detalles de sus problemas de salud

El periodista no está yendo a su programa radial y los oyentes comenzaron a preocuparse. Había hermetismo y especulaciones. Lo concreto es que, luego de sus vacaciones, Ernesto Tenembaum condujo algunos de sus programas radiales y se alejó. Pero, el mismo conductor dio la noticia.

Así, no volvió a su ciclo radial, sino que fue a través de una comunicación desde la Fundación Favaloro, donde actualmente está internado. Luego de contar que tuvo una infección pulmonar, pero que ya está mejor, esperando que le den el alta, dijo: “Desde que nacemos todos nos estamos muriendo”.

Entonces, el conductor agregó: “Hablando en serio lo que tuve es una infección que se complicó. Preferí no salir al aire antes porque hablaba y tosía todo el tiempo, porque lo que tengo es una infección pulmonar y creo que a la gente no le iba a interesar escuchar mi tos. Ya el día que volví de las vacaciones sentí que mi voz estaba débil. Y yo un poco también. Pensé que era por volver de unas vacaciones, pero al final no. Me empezó a subir fiebre y el primer día tuve mucha fiebre. Después fue intermitente, una fiebre que iba y venía. Y no me sentía tan mal más allá de eso, pero los médicos decidieron internarme para hacerme el tratamiento por vía intravenosa”, remarcó Tenembaum.

para finalizar y en diálogo con sus panelistas, Gustavo Grabia y Tamara Pettinato, agregó: “Fue una neumonía difícil de diagnosticar. Una cosa medio rara. Hace 40 años que no me internaba por nada. Y bueno, yo no me sentía tan mal pero consideraron que esta vez era necesario”, cerró el conductor.