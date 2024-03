Un joven de La Plata apareció muerto en Ciudadela y su familia acusa a su ex por golpes y maltratos

Un joven platense, identificado como Franco David Belic Carrizo, de 19 años de edad, apareció muerto el fin de semana en una vivienda de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. El caso es investigado por la Justicia, ya que la familia sospecha que lo asesinó su pareja.

Según información calificada, el cuerpo del joven fue encontrado amarrado de una soga, por lo que en principio se pensó que pudo tratarse de un suicidio.

Sin embargo, debido a antecedentes de violencia por parte de su pareja, Maximiliano Hernán Narcisi, junto a quien, además, trabajaba de albañil, familiares del joven de La Plata sospechan que se trató de un asesinato.

En ese sentido, el chico había dado cuenta a allegados de distintos episodios de violencia sufridos a manos de Narcisi. Al respecto, mostró una foto en la que aparece con golpes en sus labios. En una conversación por WhatsApp un allegado incluso le sugirió que fuera de la casa porque "te van a matar".

Desde el entorno del chico exigieron que se investigue su fallecimiento ya que su ex pareja habría sido la última persona que lo vio con vida. "Sabemos que pasó la noche del sábado con él", dijo una mujer cercana a la víctima.

Por otro lado, tras el deceso, la pareja habría intervenido las redes sociales de Belic Carrizo. En su cuenta de Facebook apareció un posteo en el que se lee: "Para el que no entienda Franco ha fallecido. Lamentablemente ya no lo tendremos más entre nosotros, es devastador... Yo soy su ex pareja que escribe para notificar este deceso... Este Face se cerrará y quedara guardado por si la Justicia lo pide".

Mientras tanto, la familia del joven realiza una colecta para trasladar el cuerpo desde Tres de Febrero a La Plata, por lo que deben reunir una suma cercana a los $400.000.