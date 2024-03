El Conejo Quiroga estuvo picante Romina Uhrig y le puso fin a su amistad: "No me gusta, es una soberbia"

Luego de su paso por Gran Hermano, Romina Uhrig tuvo la oportunidad de ingresar nuevamente a la casa. Así, en esta nueva oportunidad fue para ayudar a los nuevos participantes a optimizar la convivencia durante su estadía.

Entonces, la ex diputada deslizó detalles sobre la vida privada del Conejo Quiroga y todo se complicó.

Ahora, en la tele, el ex participante del reality más famoso contó que el fin de su amistad con la ex diputada se debe a la participación que tuvo Uhrig en la actual edición del programa.

En este contexto, Romina había sido convocada por la producción de Telefe para asistir a los nuevos jugadores del reality y darles tips sobre el manejo de la casa.

Fue precisamente en ese escenario que la ex hermanita aseguró que él “estaba aprovechando su soltería” al máximo, y esto causó que el Conejo diera un paso al costado en el vínculo que formaron gracias al programa.

Y claro está que, sin dudarlo el conejo expresó “Con Romi tuvo mucha relación y me alejé un poco porque cuando entró ahora a la casa de GH dijo cosas sobre mi que no me gustaron y no compartía”. Seguidamente, Quiroga explicó que le disgustó escuchar todo lo que compartió Uhrig sobre él y su intimidad con los nuevos participantes: “Yo de mi casa viéndolo y diciendo: ‘somos amigos, yo se millones de cosas de su intimidad y no me pondría a decirlo... Eso me re calentó”, señaló el Conejo luego que la ex diputada lo catalogara como “tremendo” ya que “no deja títere sin cabeza” y “anda con todas las mujeres que se le cruzan".

Y para terminar disparó: “Me molestó y le dije que "Yo considero que vos te podes equivocar en la vida y si viene, y me dice me equivoqué, listo. Pero con esa soberbia de decir: "No fue así", le dije está todo bien, no pasa nada”, concluyó.