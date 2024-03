¡Se supo! Carmen Barbieri confesó qué hizo para desquitarse cuando se enteró de la traición de Santiago Bal

Ahora, la conductora recordó ese momento que desencadenó en algo insólito. Sin dudas, la separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal en 2011 se dio en medio de un escándalo por infidelidad.

Recordemos que, él la traicionó con Ayelén Paleo, que en ese momento era parte del elenco de la obra que compartía el matrimonio. Hoy, 13 años después de ese episodio y 4 después de la muerte de Santiago, la conductora confesó una de las locuras que se le ocurrió hacer solo por despecho: "Me acuerdo que me fui, enojadísima, y me compré con su tarjeta de crédito, 3 carteras Louis Vuitton que no iba a usar jamás. Fue como venganza. Me separé y le gasté una fortuna", recordó entre risas.

Sin dudas, la traición del hombre con el que había compartido 25 años de su vida, al que le había dado un hijo y con el que había atravesado cosas durísimas, la afectó mucho. "Sufrí, pensé en matarlo interiormente porque me lastimó mucho. Fue muy doloroso para mí todo lo que pasó".

Entonces, ante el cuadro de situación, y más allá de las bromas, Carmen aclaró que con los años, pudo procesar ese mal trago y perdonarlo al punto que estuvo a su lado hasta el final. "Siempre le decía a Federico que, cuando estaba internado tan mal, ya a lo último, cada vez que abría los ojos, yo estaba ahí. Él me dijo que no me merecía todo lo que me hizo pero entendí que uno puede dejar de amar".

Por último, Cármen confesó: "Santiago fue el hombre que más amé, el que más seguridad me dio para tener un hijo. Quizás hubo otros amores más apasionados pero con él, sentí un amor sincero y real", cerró Barbieri.